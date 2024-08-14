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考委人事案卡關恐影響國考？ 考試院明院會說分明

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院。圖／考試院提供
考試院。圖／考試院提供

民進黨立法院黨團提議就考試委員人事案、NCC委員人事案是否召開臨時會，進行協商，今日立法院長韓國瑜召集各黨團，商議是否要為人事案召開臨時會，惟協商無共識。考試院長黃榮村日前已表示，考試委員如未能即時到任，可能讓國考也受到影響。考試院秘書長劉建忻表示，持續關注立院協商狀況，也請關注每週四考試院院會的說明。

考試院在1日曾透過新聞稿表示，考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法將在今年8月31日屆滿，總統府日前已提出考試院第14屆被提名人名單，咨請立法院行使同意權。

黃榮村於考試院會中提到，第13屆任期已進入最後30天倒數計時階段，衷心盼望人事同意權案能儘早完成，讓第14屆能夠順利就職，這不但攸關考試院的運作，更是未來國家考試啟動及辦理的重要關鍵。

黃榮村說，明年1月到2月舉辦「公務人員初等考試」、「第一次專技高考醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」、「第一次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試」，按考試期程，應該在今年9月啟動請辦程序，因此考試院人事同意權案能否在國會順利進行，至關重要。

黃榮村認為，中華民國為五權分立體制，各憲政機關的職權行使都很重要。國考是履現憲法保障的人民「應考試權」和「工作權」，是甄補國家公私部門人力的重要機制，相信立委能充分理解，並會秉其權責，儘速完成第14屆考試院人事同意權的審查，讓考試院的憲政職權得以行使，不影響考生權益和相關領域運作。

黃榮村說，基於國考的重要性無可取代，人事同意權也攸關國家考試的順利進行，將持續對外溝通說明。因各種變數尚難預測，不容輕忽，他也責成劉建忻、劉孟奇預擬可行的應變方案，預作萬全準備。

對於今日協商，劉建忻說，目前持續關心立法院的協商狀況；如果情勢發展變得明確時，會視狀況採取相對應的措施。也請關注每週四考試院院會的說明。

立法院 考試院

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