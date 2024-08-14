台南慰安婦銅像無處去 馬英九喊話「給個容身之處」

今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英到台南市慰安婦銅像前參加紀念活動時，與立委謝龍介喊話市長黃偉哲，指銅像放置的期限已到，地主將收回土地，要求黃偉哲能提供公園放置銅像，若不同意，有他縣市願意提供場所，但相信市民不會接受這樣的名聲。

馬英九痛批民進黨執政後說要推動轉型正義，但遇到慰安婦問題就啞口無言，而2017年通過轉型正義條例後，第一步就是清算國民黨的黨產，卻不理慰安婦問題，對日卑躬屈膝，沒要求日本政府賠償道歉，108課綱也不提慰安婦，指前總統蔡英文是做一套說一套，並說這是蔡英文的行事風格，但蔡是女性，如此令人難以接受。馬強調，「侵略可原諒，但歷史不能遺忘。」

馬英九說，慰安婦銅像放置處為私人土地，放置期限已到，希望市長黃偉哲能提供長久放置的場所，方便民眾追念，若沒法提供場所，相信市民不會希望南市有這樣的名聲。