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台南慰安婦銅像無處去 馬英九喊話「給個容身之處」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九到台南市慰安婦銅像前獻花。記者鄭惠仁／攝影
今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九到台南市慰安婦銅像前獻花。記者鄭惠仁／攝影

今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英到台南市慰安婦銅像前參加紀念活動時，與立委謝龍介喊話市長黃偉哲，指銅像放置的期限已到，地主將收回土地，要求黃偉哲能提供公園放置銅像，若不同意，有他縣市願意提供場所，但相信市民不會接受這樣的名聲。

馬英九痛批民進黨執政後說要推動轉型正義，但遇到慰安婦問題就啞口無言，而2017年通過轉型正義條例後，第一步就是清算國民黨的黨產，卻不理慰安婦問題，對日卑躬屈膝，沒要求日本政府賠償道歉，108課綱也不提慰安婦，指前總統蔡英文是做一套說一套，並說這是蔡英文的行事風格，但蔡是女性，如此令人難以接受。馬強調，「侵略可原諒，但歷史不能遺忘。」

馬英九說，慰安婦銅像放置處為私人土地，放置期限已到，希望市長黃偉哲能提供長久放置的場所，方便民眾追念，若沒法提供場所，相信市民不會希望南市有這樣的名聲。

立委謝龍介說，南市慰安婦銅像位於中正路與忠義路口，之前這裡是國民黨台南市黨部所在地，後因黨部用地遭拍賣而遷移，得標地主同意讓慰安婦銅像繼續放置到今年，由於期限已到，勢必要遷移。之前希望市府能提供場地放置，但市府沒回應。此處周遭有許多日治時期留下的古蹟、歷史建築，政府花了上百億搶修，難道沒地方讓慰安婦銅像有容身之處？若市府再不提供公園等容身之處，有他縣市願意接納，但若讓慰安婦銅像離開台南，將使主政者留下極大遺憾。

今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九到台南市慰安婦銅像前獻花。記者鄭惠仁／攝影
今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九到台南市慰安婦銅像前獻花。記者鄭惠仁／攝影

台南 慰安婦 馬英九 黃偉哲

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