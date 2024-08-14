桃園以北數據中心不供電 張善政怒批曾文生干預產業設廠

台電董事長曾文生日前表明，數據中心申請用電量5MW以上，若設在桃園以北，台電一律不核准供電。桃園市長張善政今天質疑，中央一直宣稱台灣不缺電，「難道北台灣不是台灣的一部分嗎？」且市府在大潭電廠、三接等工程都相當配合，如果這樣不是支持電廠開發，什麼才是？呼籲中央不要將手伸進來，干預產業設廠決定。

張善政今天在市政會議提到，曾文生日前說因為電力因素，「數據中心用電量5MW以上，若設在桃園以北一律不核准供電」，這個說法不僅與行政院、經濟部過去一段時間，認為台灣不缺電的態度相衝突，也對北部，特別是桃園的產業發展很不公平。

張善政直言，中央一直以來都宣稱台灣不缺電，難道北台灣不是台灣的一部分嗎？曾文生另外呼籲高科技業到支持電廠開發的縣市去，事實上桃園大潭電廠現在興建7號跟9號機，未來是全世界最大天然氣的火力發電機組，市府在大潭電廠能配合盡量配合，並負起責任跟當地居民溝通。

此外，配合大潭發電廠興建的三接工程，市府也一方面兼顧生態，一方面兼顧三接工程的實際可行性，面對當地生態團體，市府同樣擔任溝通的角色。

張善政直言，不管是大潭電廠還是三接，桃園市政府能配合都配合，該擔任溝通橋梁時也不迴避，「請問曾文生，我們桃園這樣的態度，你在台灣能找到幾個縣市？如果我們不算是支持電廠開發，什麼才是？」

張善政呼籲，台電該做的基礎設施快做，桃園會全力配合，但供電是台電的責任，不能因為供電困難，就引導產業往哪裡走；產業要去哪裡，自己會選擇最適當的地點，政府不要去干預，政府如果手伸進去干預，產業並不樂見。

張善政也說，如同台積電到美國設廠，現在可以看到並不順利，台積電到美國設廠，背後有沒有政府干預，大家非常清楚，政府要尊重產業界的專業決定和市場機制，政府的手應該是把環境做好，而不是干預產業要到哪裡設廠，這是產業發展非常重要的原則。