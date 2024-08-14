10月5日生日投票？謝國樑批罷免無正當性：太太心情沉重

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，中選會16日將審定第二階段連署結果，預料將會成案。昨卻傳出中選會擬將罷免投票日訂在10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日。謝國樑今天回應，他的太太看到此新聞後後心情比較低落，可能壓力比較大一點，但他會尊重。謝也批評罷免並無正當性，已被拿來利用做為重新選舉的手段，

中選會昨表示，8月16日將審定連署結果，屆時就會對外說明。

謝國樑今天上午感冒嚴重，仍出席市議會各局處市政報告，他在開議前受訪說，昨天這個新聞他們家也有看到，他的太太看到以後心情比較低落，可能壓力比較大一點。以前他生日的時候，太太、小愛、媽媽和他都會聚在一起慶生，這是他們家過去以來的習慣。但對他而言，在這一天投票是還好，會盡量尊重配合。

東岸商場爭議是公民團體發起罷免案主要理由，但東岸商場相關爭議的官司，基隆市政府已三連勝，謝國樑對此表示，基隆市政府一直都很努力在捍衛市政府產權，可以藉此證明，NET主張商場有空間是屬於NET所有完全不是事實，法院會不斷證明市府才是東岸商場真正擁有所有權，他們提出的訴訟都是無法且沒有法律根據的。

謝國樑並指出，法院已證明東岸商場是屬於基隆市政府的，市府依約依法取回市有財產，沒有任何一條法律有說市府有錯，反而是NET已多次被法院否定或駁回。

謝國樑並說，事實已經非常清楚，罷免並無正當性，但現在罷免已被拿來利用做為重新選舉的手段，只要輸的一方，透過罷免就可以重新選一次，不選白不選，他們還是會努力試試看。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，有關市長謝國樑罷免案，選委會今晚會召開委員會，針對1441分查詢單收回的情況，及收回後依綜合意見進行判定，今晚開會後會把認定結果函報中選會，正式完成所有連署人查對結果呈報作業。

張淵翔說，有關投票日等相關時程，他也是從媒體得知，昨天並未接獲中選會公文或通知，一切時程還要依中選會公文為主。