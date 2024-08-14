快訊

膽固醇對健康有害？不用吃藥就能控制？破解膽固醇常見4迷思

柯文哲假帳案 檢調搜索端木正會計師事務所、柯文哲辦公室 約談相關人

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10月5日生日投票？謝國樑批罷免無正當性：太太心情沉重

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
昨傳出中選會擬將罷免投票日訂於10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日。謝國樑今天回應，他的太太看到此新聞後後心情比較低落，可能壓力比較大一點，但他會尊重。記者游明煌／攝影
昨傳出中選會擬將罷免投票日訂於10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日。謝國樑今天回應，他的太太看到此新聞後後心情比較低落，可能壓力比較大一點，但他會尊重。記者游明煌／攝影

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑中選會16日將審定第二階段連署結果，預料將會成案。昨卻傳出中選會擬將罷免投票日訂在10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日。謝國樑今天回應，他的太太看到此新聞後後心情比較低落，可能壓力比較大一點，但他會尊重。謝也批評罷免並無正當性，已被拿來利用做為重新選舉的手段，

中選會昨表示，8月16日將審定連署結果，屆時就會對外說明。

謝國樑今天上午感冒嚴重，仍出席市議會各局處市政報告，他在開議前受訪說，昨天這個新聞他們家也有看到，他的太太看到以後心情比較低落，可能壓力比較大一點。以前他生日的時候，太太、小愛、媽媽和他都會聚在一起慶生，這是他們家過去以來的習慣。但對他而言，在這一天投票是還好，會盡量尊重配合。

東岸商場爭議是公民團體發起罷免案主要理由，但東岸商場相關爭議的官司，基隆市政府已三連勝，謝國樑對此表示，基隆市政府一直都很努力在捍衛市政府產權，可以藉此證明，NET主張商場有空間是屬於NET所有完全不是事實，法院會不斷證明市府才是東岸商場真正擁有所有權，他們提出的訴訟都是無法且沒有法律根據的。

謝國樑並指出，法院已證明東岸商場是屬於基隆市政府的，市府依約依法取回市有財產，沒有任何一條法律有說市府有錯，反而是NET已多次被法院否定或駁回。

謝國樑並說，事實已經非常清楚，罷免並無正當性，但現在罷免已被拿來利用做為重新選舉的手段，只要輸的一方，透過罷免就可以重新選一次，不選白不選，他們還是會努力試試看。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，有關市長謝國樑罷免案，選委會今晚會召開委員會，針對1441分查詢單收回的情況，及收回後依綜合意見進行判定，今晚開會後會把認定結果函報中選會，正式完成所有連署人查對結果呈報作業。

張淵翔說，有關投票日等相關時程，他也是從媒體得知，昨天並未接獲中選會公文或通知，一切時程還要依中選會公文為主。

中選會 投票 罷免 謝國樑

延伸閱讀

法院駁回東岸商場假處分 基市、NET各執一詞

罷樑進入白熱化 綠難突破得票門檻

太巧了吧！罷樑傳10月5日投票…這天謝國樑49歲生日

這群基隆年輕人反罷免 台大碩生「看不下去」：謝國樑被惡意霸凌

相關新聞

桃園以北數據中心不供電 張善政怒批曾文生干預產業設廠

台電董事長曾文生日前表明，數據中心申請用電量5MW以上，若設在桃園以北，台電一律不核准供電。桃園市長張善政今天質疑，中央...

台南慰安婦銅像無處去 馬英九喊話「給個容身之處」

今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英到台南市慰安婦銅像前參加紀念活動時，與立委謝龍介喊話市長黃偉哲，指銅像放置的期限已到，...

10月5日生日投票？謝國樑批罷免無正當性：太太心情沉重

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，中選會16日將審定第二階段連署結果，預料將會成案。昨卻傳出中選會擬將罷免投票日訂在10月...

監委：政府打詐但詐騙案去年仍創新高 情勢不容樂觀

監察委員賴鼎銘、范巽綠、趙永清、葉宜津、林文程、賴振昌、王麗珍今天表示，政府雖陸續制定「打詐綱領1.0」及「打詐綱領1....

【即時短評】罷樑未成案中選會先急訂投票日？ 難逃橫柴入灶之嫌

基隆市選委會今天會召開委員會，確認1441分查詢單認定結果後，完整函報中選會。中選會將在16日會交由委員會議依法審定，但...

法國社會空前挺台灣 吳志中：返國非道別繼續奮鬥

駐法代表吳志中6年任期的最後任務巴黎奧運落幕，他在返國前夕向中央社談及心路歷程，指出中國暴政只會激起反效果，只要有共識、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。