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監委：政府打詐但詐騙案去年仍創新高 情勢不容樂觀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員表示，政府打詐但詐騙案去年仍創新高，情勢不容樂觀。圖／聯合報系資料照片
監察委員表示，政府打詐但詐騙案去年仍創新高，情勢不容樂觀。圖／聯合報系資料照片

監察委員賴鼎銘、范巽綠、趙永清、葉宜津、林文程、賴振昌、王麗珍今天表示，政府雖陸續制定「打詐綱領1.0」及「打詐綱領1.5」，但去年電信網路詐欺案件數量仍突破2萬件創歷史新高，情勢不容樂觀，包括門號核配浮濫、數位平台治理制度亟待建立、人頭帳戶仍待有效控管、虛擬貨幣制度有待健全等，建議行政院持續全面檢視，透過上游清源防制提高打詐綜效。

查案監委表示，監察院去年底巡察行政院時，監察院長陳菊即嚴重關切國內詐騙猖獗情況，並提及希望及早修改相關配套法令，建立跨部會合作平台，以支援相關犯罪偵查人力。

查案監委指出，行政院雖已動員16個部會推動識詐措施，去年觸及人數已達3億3千萬人次，但都是「以量取勝」，長期高強度且重複之宣導有邊際效用遞減之虞，難以具體衡量效益。在防堵境外來電雖已略具成效，但仍發現有嫌犯可向電信公司申辦逾30萬筆門號，顯見電信門號管理仍有疏漏。

七位監委表示，詐騙集團目的不外乎取得金錢，因此金流管制及洗錢防制措施實屬打詐政策之核心。第三方支付所使用之虛擬帳號，因審核較寬鬆已成為詐騙工具；人頭帳戶及警示帳戶數量未能有效降低，將成為整體政府打詐措施中最薄弱之一環。虛擬貨幣具去中心化、高度匿名及快速跨境移轉等特性，已成為詐騙集團詐欺洗錢犯罪之工具，政府雖已陸續強化管理措施，但成效待檢視，應滾動式檢討。

七位監委指出，電信網路詐欺已成為世界趨勢且組織分散遍布全球， 國際互助及合作較過去更顯重要，但是我國國際處境艱困，國際合作面臨許多困難，令人憂心，勉勵政府仍應突破外交困境，透過各種管道打擊詐欺集團利用國際隔閡所製造的偵查斷點。

監察院 詐欺 詐騙集團

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