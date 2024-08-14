【即時短評】罷樑未成案中選會先急訂投票日？ 難逃橫柴入灶之嫌

基隆市選委會今天會召開委員會，確認1441分查詢單認定結果後，完整函報中選會。中選會將在16日會交由委員會議依法審定，但尚未審定通過，就傳出中選會急著先定投票日，擬在10月5日謝國樑生日當天，挨批「橫柴入灶」。當年韓國瑜罷免案，委員會是在審查通過罷免案當天公布投票日期，「謝國樑案為何這麼急著先訂投票日期？」引起非議。

罷樑團體提交的4萬3138人連署人名冊，經基市選委會查對，6日在選委會要求的30天最後一天，仍因1441張查詢單尚有500多分未回覆，選委會先將不含查詢單的初步查對結果交給中選會，14日晚間議會結束後再開委員會，開會後會完整函報中選會全部連署人數的最終查對結果。

昨天中選會傳出投票日及相關作業時程，對照當年的韓國瑜罷免案，中選會似乎不斷在「提前作業」。

中央選委會在2020年4月17日舉行委員會議，審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，當天透過新聞稿表示，今天委員會議除決議罷免案投票日期、投票起止時間外，也討論通過罷免案工作進行程序表，如被罷免人應於30日前提出答辯書、5月5日前發布罷免公告、5月17日投票人名冊編造完成，及6月6日投票開票等。

依選罷法規定，第二階段查對工作應在40天內完成，中選會主委李進勇親到基隆以視查為由，要求在30天內完成，就引發爭議。

中選會16日才開正式委員會審定，決定罷免案是否通過成立，理論上通過後才會決議投票日期。如今時程卻未審先定，徒落人口實，有沒有配合綠營操作，此地無銀三百兩。

中選會為何急著在30天？現在答案揭曉，橫柴入灶再明顯也不過，藍營不解「當年韓國瑜也是在通過成案當天才決定投票日期，謝國樑案有這麼急嗎？」

政壇人士分析，綠營急著罷免案的投票，就是要打鐵趁熱，利用公民團體催出的4萬多連署人數氛圍下趕快投票，藍營則希望拉長時間冷靜後重新思考，要重整旗鼓穩住基本盤，不要落入民進黨選輸想重選的陷阱。

這場罷樑發起人為公民團體「山海公民拆樑行動」，發起連署的起因是因東岸商場爭議爆發對市政的不滿，但與NET、大日的互告官司，基隆市政府到昨天已「三連勝」，當初罷免的理由被弱化，公民團體在成案後，將加強宣講正當性，強調強盜案才是重點。

反之，民進黨基隆市黨部也表明，如果成案進入第三階段投票，未來會提供必要的協助及合作，希望公民團體心想事成。藍白合對抗民進黨，對決的態勢逐漸明朗化，讓這場罷免案複雜化、政黨化，也讓基隆在大罷免時代開出第一槍。