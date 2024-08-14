法國社會空前挺台灣 吳志中：返國非道別繼續奮鬥

駐法代表吳志中6年任期的最後任務巴黎奧運落幕，他在返國前夕向中央社談及心路歷程，指出中國暴政只會激起反效果，只要有共識、正確的論述和策略，台灣國際地位正常化指日可待。

巴黎奧運台灣代表團創下2金、5銅的史上第二好成績。奧運圓滿落幕，意味著駐法代表吳志中即將卸任歸國，接任外交部政務次長。

過去6年，台灣全球能見度因Covid-19疫情、中國戰狼外交、台灣科技發展等原因大幅增進，但時勢還須人順利推動，吳志中就是台法關係中的關鍵角色。在他帶領下，法國上下議院皆通過挺台參與國際組織，參議院友台小組人數更是破新高，雙邊互動緊密。

返台前夕，吳志中12日接受中央社專訪，回顧6年耕耘，並展望台灣國家地位正常化之路。

●巴黎奧運中國打壓台灣 激起更多國際挺台聲音

吳志中向中央社表示，台灣在巴黎奧運能見度非常高，連法國主持人在中華隊進場時都特別介紹中華台北，「就是熟知的台灣」；出場介紹詞也比僅5秒不到的中國高出許多。

在與舉辦國政府合作上也寫新頁，不僅首次與當地政府合作，成立專屬於台灣選手的運動中心，也獲得法國文化部支持參與文化奧運。吳志中到場觀看演出，「每天進場近6000人，大排長龍，是預估的10倍，我看到的妮妃雅表演也爆滿」。

雖然巴黎奧運呈現的文化素養讓國人讚嘆，但過程中也有些遺憾，包括國際奧委會聯合中國打壓台灣觀眾。「可看見中國在國際奧會中的強大勢力，也再度體認到對於中國不能天真，在打壓台灣上，中國是不手軟的」。

但長期而言，吳志中仍樂觀看待中國挑戰，「它特別激起了台灣人民的反抗與團結心，連國際人士都看不下去。雖然安檢特別兇狠，但其他人都看著，最後都站在支持台灣這邊」，羽球男雙「麟洋配」對抗中國隊時，全場外籍人士幾乎都幫台灣加油，儼然成為台灣主場。

「這讓國人清楚了解，中國這麼具侵略性的作法，並未獲得他們想要的效果，只是激起更多國際聲音對台灣的同情、支持」。

不過吳志中指出，這並非黑白分明，因為國際奧會在世界拳后林郁婷的參賽資格上是支持台灣的。

● 法國社會對中國幻想夢醒 台灣、中國地圖顏色不再一樣

吳志中用一句話簡單明瞭地概括過去6年台法關係的轉變：「台灣地圖顏色跟中國的不一樣了，我剛來時是一樣的」，且報導台灣的頻率大幅增加，包含地緣政治、經濟、文化等各議題。

世界報（Le Monde）等主流媒體在排序奧運獎牌時，也都稱「台灣」，並放上中華民國國旗，「這代表法國社會對中國幻想的覺醒，以及對台灣的支持」。

他表示，6年來法國社會對台灣支持大幅增加，笑著稱現在被認出的頻率頗高，也會收到許多民眾加油。

「中國以暴政、暴力，來對付自由民主的台灣，就不可能得到人類的支持。就算有人支持，也是因為利益或被脅迫，是無法持久的」。他認為，「時間是站在台灣這邊」，但前提是正確的外交政策和論述必須持續下去」。

● 對外的台灣論述心法：保持彈性、強調差異

如何成功用論述在法國輿論殺出一條血路？對此吳志中告訴記者，要保持彈性。以國名為例，在法、英文中，「中華」和「中國」為同字，「中華民國」與「中國共和國」是一樣的，法媒也會有交叉使用的狀況，「不能預期他們了解背後不同意涵，必須講出外國人聽得懂的東西」。

因此面對國際，「台灣」會比「中華民國」清楚的多。而世界上有不同國名稱號的國家不勝枚舉，如荷蘭、德國、瑞士、印度，國名彈性運用。

重點是要讓法國認知到台灣和中國的差異，「我們是民主國家，中國不是」。用別人說聽得懂的台灣故事很重要。台灣是華人社會的另一個選擇，價值是世界性的，且自由民主沒有地緣政治野心。6年來法國人非常聽得懂這說法，幾乎改變了法國對中華民國台灣的形象跟看法。

吳志中另一個論述也多次出現在法媒中，擲地有聲。他說，「台灣沒有獨立問題」，台灣擁有主權國家所有的元素，他尊重法國不承認台灣，但並不影響台灣主權；國際社會也沒規定要多少國家承認才是主權獨立國家。「承認是根據國家利益的主觀決定，而非客觀因素」。

過去幾年台灣開始採取重視歐洲的外交策略，和歐盟議會的關係也日益緊密。吳志中分析，許多歐洲國家與台灣國情相近，也面臨資源有限、強化民主效率、獨裁鄰國等挑戰，「多跟歐洲學習看齊，符合台灣現狀與國家利益」。

● 華麗轉身沒有捨不得 所有未來都是最好

被問及法國任期是否有捨不得的事，6年來沒休什麼假的吳志中笑道：「沒什麼捨不得的，所有的未來都是最好的未來」。他很期待回台灣和家人團聚，不過接下來不只面對法國，挑戰自然也更多。

唯一捨不得的就是法國各界的朋友，但他也跟法國友人說：「『這非道別，也非離別，而是很快再會』。回去當次長，我想可能會主管歐洲，回法國機會應該很多。」

吳志中表示，台灣國際環境從未簡單過，台灣國際地位也確實不正常。正常化是一條需要往前走的路，他深信隨著台灣越來越國際化，加上新一代優秀外交人員，「大家找到共識繼續往前走，台灣國際地位正常化是可期待的」。

● 身為台灣人榮耀感倍增 克服困難收穫成就

不僅旅法台灣人的榮耀感大增，吳志中也說他身為台灣人的榮耀感是當初來的10倍，因台灣不畏打壓依舊成功，不僅能貢獻國際，還在半導體等科技產業領先全球。

「這都是在不公平的環境下成就出來，所以作為台灣人是非常榮耀、驕傲的事，我們克服了困難，成就是我們的，而且越來越被世人看到。當大家對我們帶有一種支持、羨慕、讚許的眼光，這就是榮耀感的來源」。

對於不少網友在其臉書文章下方喊「偶像」，吳志中大笑說，「這不是我的目的，有點不知所措，我也不是網紅，只是跟大家講我在做什麼」。

但他感謝所有鼓勵，「這更證明很多人都在期待台灣正常化，他們認為我對台法關係是有貢獻的，不然我也沒有成為偶像的條件」。這同時讓他深信，外交前進的方向是正確的，「台灣國家地位正常化指日可待」。