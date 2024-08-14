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許銘春也要選！2026高市長綠營5搶1 藍慎重迎戰

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄報導
勞動部前部長許銘春將角逐2026高雄市長選舉。圖／本報資料照
勞動部前部長許銘春將角逐2026高雄市長選舉。圖／本報資料照

民進黨立委林岱樺賴瑞隆、邱議瑩、許智傑表態參選下屆高雄市長，「小花媽」勞動部前部長許銘春也鬆口加入戰局，綠營出現5搶1局面，市長陳其邁說，讓市民有更多的選擇，這是好事；許智傑、賴瑞隆都屬新系，許銘春與監察院長陳菊交情深厚，算是親新系，除了新系必須整合，還得面對正國會等派系的競爭。

國民黨挑戰下屆高雄市長選舉以立委、高雄市黨部主委志恩呼聲最高，柯曾表示，綠營初選一定是刀刀見骨，無論誰出線，都是非常大的挑戰。昨天聽說許銘春也有意參選，柯說，許銘春跟其他人一樣都是優秀人才，給予最大祝福，不過，柯也以許是愛唱歌的人，幽默地說，以後有許在的場合，大家都要先聽許唱三首歌才能發言了。

林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑都已陸續表態角逐下屆市長黨內初選，曾任高雄市副市長的許銘春近年活躍於各社團，參選傳聞不斷，近日她參加餐會與廣播節目透露參選口風，並已建立新聞聯絡群組，記者昨天致電許查證，電話都由幕僚接聽，幕僚證實下周會舉行記者會宣布。

面對許銘春加入市長黨內初選戰局及綠營出現5搶1的局勢，市長陳其邁說，許銘春認真、溫暖、用心，樂見好人才願意出來為高市付出，相信市民也會用智慧來決定好的人選，初選除了政見，還有過去從政的表現，風度也很重要，不擔心黨內初選過度廝殺影響大選團結。

綠營人士分析，林岱樺屬正國會，邱議瑩與陳其邁親近，賴瑞隆、許智傑都是新系，陳菊屬公共財，不會為特定人士背書；2018年黨內初選廝殺激烈導致整合困難，又遇韓流崛起導致選舉失利，此次會格外謹慎，新系將依民調整合出1人參選，也不排除與其他派系合作。

林岱樺 民進黨 許銘春 賴瑞隆

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