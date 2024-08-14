賴總統接見日訪團 石破茂：防範烏克蘭變明日東亞

賴清德總統昨接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團，重申未來將落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、經濟韌性，並與民主夥伴一起努力，撐起「民主保護傘」。日本眾議員石破茂則說，俄烏戰爭陷入泥淖，還看不到終點，當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞。

日本訪賓一行，包括眾議員前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周、北神圭朗等，昨由外交部長林佳龍、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之陪同，至總統府晉見賴總統。

賴總統指出，他將強化台灣的經濟韌性，除了持續發展經濟，也希望能與日本等民主陣營加強經貿往來，未來希望能與日本發揮產業互補功能，讓兩國經濟持續進步、更具韌性實力，也希望日本能夠持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）。

石破茂致詞時表示，這幾年，世界局勢發展並不平靜，尤其最近俄烏戰爭陷入泥淖，還看不到終點。在日本有個說法，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，因此當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞；民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定。