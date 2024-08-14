駁「零日攻擊」補助多 李遠：中正紀念堂將播人權電影

台劇「零日攻擊」獲文化部補助七千多萬元，遭質疑是補助「綠色軍教片」。文化部長李遠昨上CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」接受主持人黃光芹專訪時表示，政府不可能去鼓勵這樣一部講中共打來、台灣發生動亂的影視作品，「政府哪裡會笨到出錢拍這個」；這是民間才會想出的題材，認為「很國際、很商業」，而且目前大家只看到十集中的十七分鐘。李遠也透露，規畫在中正紀念堂設小型電影院播放人權電影。

李遠表示，這是第一次動用黑潮計畫挹注影視作品，總計四十二案競逐、十一案獲選。這十一個提案中，投資加補助等政府資金加起來最高的占六成，「零日攻擊」獲得的政府資金比例是最少的，只有四成六。它雖拿到一億多元的政府資金，但總成本達兩億多。

今年上半年志願役招募 達成率破百

至於一年期義務役陸續入營服役後，國軍兵力結構和志願役招募狀況引起關注。國防部昨表示，今年國軍志願役計畫招募一八九○六人，上半年的階段目標八二六六人、達成數八六二三人，達成率達到一○四．三％，其中軍官、士兵達成率都超過一百％。