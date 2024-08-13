「小花媽」角逐高雄！為何柯志恩說「見到她要先聽3首歌」？

「小花媽」之稱的勞動部前部長許銘春預定下周宣布投入民進黨高雄市長初選，加上已表態的立委，目前已出現5搶1的局勢。除許智傑、賴瑞隆外，許銘春與陳菊交情深厚，算是親新潮流人選，新系將展開內部整合。藍營高市黨部主委柯志恩幽默說，以後有許銘春在的場合，大家都要先聽她唱三首歌才能發言了。

2026高雄市長初選一戰，立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑陸續表態。許銘春曾任高雄市副市長，活躍於地方社團，參選傳聞不斷，近日她參加餐會與廣播節目受訪鬆口，有意爭取市長提名，已於12日建立新聞聯絡群組。許今日未正面回應參選訊息，但幕僚轉述，下周將舉行記者會正式公布，時間地點規畫中。

國民黨下屆市長目前仍以立委柯志恩呼聲最高，柯在綠營陸續浮出人選時曾表示，綠營初選一定是刀刀見骨，無論誰出線，都是非常大的挑戰。針對許銘春參選一事，柯志恩說，許銘春跟其他人一樣都是優秀人才，給予最大祝福，不過因為遇到許的場合，她都會唱歌，所以「以後有許部長在，大家都要先聽她唱三首歌才能發言了！」。

高雄新系人士分析，林岱樺隸屬正國會，邱議瑩與陳其邁親近，賴瑞隆、許智傑都是新潮流，陳菊屬公共財，不會為特定人士背書；2018年黨內初選廝殺激烈導致後續整合困難，另遇韓流崛起導致選舉失利，此次會格外謹慎，將依據民調高低從三人會整合出一人參選，整合過程需要天時地利人和，時間未定，也不排除與其他派系可認同人選合作。