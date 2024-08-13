快訊

「前總座」自爆是人頭、見柯帳本大驚 木可聲明怒告葉智光：從未任職本公司

被站務員制止騎腳踏車 老翁毆打、恐嚇「再帶綠議員鬧車站」…台鐵說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「小花媽」角逐高雄！為何柯志恩說「見到她要先聽3首歌」？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部主委柯志恩說，許銘春跟其他人一樣都是優秀人才，不過以後若遇上要先聽許唱三首歌才能致詞。圖／取自柯志恩臉書
國民黨高雄市黨部主委柯志恩說，許銘春跟其他人一樣都是優秀人才，不過以後若遇上要先聽許唱三首歌才能致詞。圖／取自柯志恩臉書

「小花媽」之稱的勞動部前部長許銘春預定下周宣布投入民進黨高雄市長初選，加上已表態的立委，目前已出現5搶1的局勢。除許智傑、賴瑞隆外，許銘春與陳菊交情深厚，算是親新潮流人選，新系將展開內部整合。藍營高市黨部主委柯志恩幽默說，以後有許銘春在的場合，大家都要先聽她唱三首歌才能發言了。

2026高雄市長初選一戰，立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑陸續表態。許銘春曾任高雄市副市長，活躍於地方社團，參選傳聞不斷，近日她參加餐會與廣播節目受訪鬆口，有意爭取市長提名，已於12日建立新聞聯絡群組。許今日未正面回應參選訊息，但幕僚轉述，下周將舉行記者會正式公布，時間地點規畫中。

國民黨下屆市長目前仍以立委柯志恩呼聲最高，柯在綠營陸續浮出人選時曾表示，綠營初選一定是刀刀見骨，無論誰出線，都是非常大的挑戰。針對許銘春參選一事，柯志恩說，許銘春跟其他人一樣都是優秀人才，給予最大祝福，不過因為遇到許的場合，她都會唱歌，所以「以後有許部長在，大家都要先聽她唱三首歌才能發言了！」。

高雄新系人士分析，林岱樺隸屬正國會，邱議瑩與陳其邁親近，賴瑞隆、許智傑都是新潮流，陳菊屬公共財，不會為特定人士背書；2018年黨內初選廝殺激烈導致後續整合困難，另遇韓流崛起導致選舉失利，此次會格外謹慎，將依據民調高低從三人會整合出一人參選，整合過程需要天時地利人和，時間未定，也不排除與其他派系可認同人選合作。

許銘春 賴瑞隆

延伸閱讀

【重磅快評】「小花媽」參戰高雄 陳其邁想起韓國瑜？

綠稱考委卡關恐影響國考 柯志恩：拿考生權益當墊腳石

「小花媽」許銘春2026傳選高雄市長 知情人士：近期對外說明

情感被欺騙！柯志恩接姪女LINE電話 聽出「有詐」被氣到

相關新聞

民眾黨回擊端木正：他認了捏造900萬、帳目錯誤百出只會酸言酸語

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨發言人吳怡萱今天說，會計師端木正放話「公親變事主」，柯文哲競選團隊不能接受，時樂...

太巧了吧！罷樑傳10月5日投票…這天謝國樑49歲生日

民團發起的罷免基隆市長謝國樑行動，目前連署書正在基隆市選委會進行第二階段核對作業，中選會將在8月16日開會審議，進入第三...

對抗假訊息難在哪？唐鳳赴澳洲經驗談 分享台灣關鍵策略

前數位發展部長唐鳳卸任後訪問超過20個國家，14日於雪梨科技大學分享台灣經驗。她指出，其他國家對台灣經驗感到好奇，主要因...

檢疫犬不夠用！28隻拉拉轉職幫忙 防檢署、關務署也合作育犬

國內米格魯幼犬來源有限，為提升邊境查驗效能，防檢署繼不定期自關務署累計遴選28隻拉布拉多培訓為檢疫犬，今天簽署「推動檢疫...

「小花媽」角逐高雄！為何柯志恩說「見到她要先聽3首歌」？

「小花媽」之稱的勞動部前部長許銘春預定下周宣布投入民進黨高雄市長初選，加上已表態的立委，目前已出現5搶1的局勢。除許智傑...

葉智光自稱人頭總座、還爆黑料！木可公司喊告

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，昨天有自稱是「前木可公關公司總經理」的葉智光出面指控，雖然他對外說是「總經理」，但其實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。