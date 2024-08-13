葉智光自稱人頭總座、還爆黑料！木可公司喊告

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，昨天有自稱是「前木可公關公司總經理」的葉智光出面指控，雖然他對外說是「總經理」，但其實自己是「人頭」。木可公司今天透過律師發布聲明：「葉智光從未任職於木可公司，對於不實言論絕不寬貸，因此將委請律師提告。」

葉智光昨天接受網路節目「關我什麼事」專訪表示，雖然對外說是總經理，但是其實自己是人頭，沒有權限看任何帳務資料，「看到這些費用，下巴都快掉了，因為我們一直都以為他們沒錢。」

聲威法律事務所律師陳慶尚今晚代表木可公關行銷有限公司發出聲明表示，因為立鼎公司及其業務接洽代表人葉智光（sky），近日多次在公開場合發表不實言論，抹黑栽贓木可公司，為了澄清事實，再次發表聲明，請社會大眾公斷。

聲明指出，木可公司未積欠立鼎公司任何款項，該公司（指立鼎）只會上媒體及社群平台造謠，卻提不出實質證據，其心可議；此外，葉智光在媒體上聲稱，曾任木可公司總經理，葉智光從未任職於木可公司，對於其不實言論絕不寬貸，公司將委請律師提告。

聲明表示，木可公司要公開請教立鼎公司及葉智光：如果木可公司真的欠款，為何在這麼長的時間裡，不直接上法院提告求償，至今只敢躲在媒體放話，其心虛之情，不言可喻。再者，立鼎公司聲稱代墊鉅款，鉅額款項代墊不易，為何不與木可簽訂任何書面憑證，以維護自身權益，實在有違商業常理，還是只是藉機造謠炒作話題？

聲明也說，葉智光聲稱擔任過木可公司總經理，「可有薪資證明？勞健保證明？或其他可佐證之資料？」

木可公司表示，鑒於立鼎公司與其業務接洽代表人葉智光多次公然造謠，嚴重損害公司名譽，近日將委託律師正式提告，絕不寬貸，以正視聽。