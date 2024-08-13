政院籌備體育部 將廣納選手意見、回應產業界需求

總統賴清德選前宣示成立體育暨運動發展部，行政院長卓榮泰今天主持籌備會議時指示，應諮詢多位現、退役選手寶貴經驗，藉以健全體育部組織功能，也盼能讓「體育界走進體育部」，另外，也將成立行政法人國家運動產業發展中心，回應產業界需求。

卓榮泰今天主持「體育暨運動發展部」籌備會議，會中討論籌設期程規劃、未來願景及任務。

政院人士對中央社記者表示，為落實賴總統政見，行政院今年5月便啟動籌備作業，已在全台辦理4場論壇，蒐集各方建言，多名立委日前也曾參與北部場論壇，皆一致表示支持體育部的成立，並期盼體育運動政策更具前瞻思維。

政院人士說，行政院政務委員史哲已召集相關部會多次研議，未來設立方向除回應外界對國家投入資源照顧選手，強化培育、培力的期待外，也會落實賴總統政見，推展全民運動、競技運動全民化，以及推動運動產業多元發展。

政院人士轉述，卓榮泰今天在會中提醒，體育部的設立不單是體育署升格，而是一個全新的「體育暨運動發展部」，未來將由行政院成立籌備小組，並在諮詢小組擴大邀請體育界及運動產業共同參與，預計邀請多位現、退役選手參與，盼納入選手訓練、參賽等寶貴經驗，健全未來體育部的組織功能。

政院人士表示，未來體育部目標包括，健全運動產業環境、開拓運動員多元職涯選擇、培育海洋及山林運動人才及運動參與，推廣社區運動風氣、打造台灣品牌國際賽事等，最終目標則是要讓「體育界走進體育部」。

為回應產業界的需求，並推動產業發展，政院人士指出，此次也將同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」，盼藉由引進民間思維，精進人才培育、跨域創新、產業推展，以及數位治理方面精進，用體育持續壯大台灣。

至於體育部的籌備時程與預算額度，知情官員指出，體育部預定明年成立，近期會先宣布組成體育部籌備小組，再由小組與教育部、經濟部等討論校園體育、運動產業發展等業務內容分工，等待業務分工告一段落，才會討論到編制與員額，進而匡列預算。

官員也說，成立體育部涉及中央行政機關組織基準法、行政院組織法、教育部組織法等調整，並要新立體育部組織法，需要一些功夫，不過政院會加快腳步處理，期待讓體育部早日確切發揮效用。