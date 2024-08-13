聽新聞
test
0:00 / 0:00
貢寮醫療照護一條龍！侯友宜推動 賴總統按讚再加碼
新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，提供民眾整合性照護，賴清德總統今天視察時多所肯定，並說任內會投入63億元，提升偏鄉醫療資源「真的是做真的」，希望充實偏鄉在地醫療能力，提升醫療服務量能，強化緊急醫療應變能力，並建立緊急狀況後送系統。
賴總統昨由衛生福利部長邱泰源、新北市長侯友宜和立委蘇巧慧、王正旭陪同前往貢寮，聽取貢寮區衛生所主任林中一簡報如何結合3家醫院、3家衛生所和30家以上合作夥伴，共築東北角長照服務網絡，照護偏鄉的老老少少。
侯友宜指出，因應高齡社會來臨，新北市積極推動衛生所轉型及升級，除升級「智能衛生所」、還推出偏鄉長照All-in-One計畫，強化偏鄉衛生所功能，整合公衛、醫療與長照，結合智慧科技提供居家照顧、居家醫療，讓偏鄉民眾獲得更完善的整合性健康照護。
賴清德總統肯定林中一長期在偏鄉守護鄉親健康，並提及2019年到2023年前總統英文任內偏鄉醫療經費是3億元，但第2期2024年到2027年的經費是63億元，再加60億元，他有決心，「真的是做真的」。
賴總統說，增加60億元要在偏鄉做4件事，分別是充實在地醫療能力，提升在地醫療服務量能，強化在地緊急醫療應變能力，以及遇到醫療緊急狀況，後送系統要完整建立起來。未來希望中央跟地方政府合作，公部門跟私部門合作，把偏鄉醫療做好，確保住在比較偏鄉的民眾健康，同樣可以得到很好的照顧。
新北市衛生局表示，貢寮區衛生所已從貢寮火車站附近遷移到澳底，舊址經改造並活化後，設立「貢寮旺福日間照顧中心」，提供失智失能長者的日間照顧服務，並帶入居家服務、個案管理等長照服務，結合醫療與智能照護，大幅減輕家庭照護壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言