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貢寮醫療照護一條龍！侯友宜推動 賴總統按讚再加碼

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／新北即時報導
新北市長候友宜（右）今天陪同賴清德總統（左），視察貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，中央地方合作照顧偏鄉民眾。記者邱瑞杰／攝影
新北市長候友宜（右）今天陪同賴清德總統（左），視察貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，中央地方合作照顧偏鄉民眾。記者邱瑞杰／攝影

新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，提供民眾整合性照護，賴清德總統今天視察時多所肯定，並說任內會投入63億元，提升偏鄉醫療資源「真的是做真的」，希望充實偏鄉在地醫療能力，提升醫療服務量能，強化緊急醫療應變能力，並建立緊急狀況後送系統。

賴總統昨由衛生福利部長邱泰源、新北市長侯友宜和立委蘇巧慧、王正旭陪同前往貢寮，聽取貢寮區衛生所主任林中一簡報如何結合3家醫院、3家衛生所和30家以上合作夥伴，共築東北角長照服務網絡，照護偏鄉的老老少少。

侯友宜指出，因應高齡社會來臨，新北市積極推動衛生所轉型及升級，除升級「智能衛生所」、還推出偏鄉長照All-in-One計畫，強化偏鄉衛生所功能，整合公衛、醫療與長照，結合智慧科技提供居家照顧、居家醫療，讓偏鄉民眾獲得更完善的整合性健康照護。

賴清德總統肯定林中一長期在偏鄉守護鄉親健康，並提及2019年到2023年前總統英文任內偏鄉醫療經費是3億元，但第2期2024年到2027年的經費是63億元，再加60億元，他有決心，「真的是做真的」。

賴總統說，增加60億元要在偏鄉做4件事，分別是充實在地醫療能力，提升在地醫療服務量能，強化在地緊急醫療應變能力，以及遇到醫療緊急狀況，後送系統要完整建立起來。未來希望中央跟地方政府合作，公部門跟私部門合作，把偏鄉醫療做好，確保住在比較偏鄉的民眾健康，同樣可以得到很好的照顧。

新北市衛生局表示，貢寮區衛生所已從貢寮火車站附近遷移到澳底，舊址經改造並活化後，設立「貢寮旺福日間照顧中心」，提供失智失能長者的日間照顧服務，並帶入居家服務、個案管理等長照服務，結合醫療與智能照護，大幅減輕家庭照護壓力。

新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，賴清德總統多所肯定。記者邱瑞杰／攝影
新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，賴清德總統多所肯定。記者邱瑞杰／攝影

視察新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務後，賴清德總統與同仁合照。記者邱瑞杰／攝影
視察新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務後，賴清德總統與同仁合照。記者邱瑞杰／攝影

偏鄉 衛生所

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