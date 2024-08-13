共機擾台其實對民眾沒啥影響！美學者發現 關鍵在媒體怎麼報

中研院政治研究所今天舉辦一場學術演講，題為「中國軍機擾台對台灣民眾情緒的影響：媒體的中介角色」，主講者為美國德州大學奧斯汀分校政府系教授林澤民及影響力數據公司董事總經理陳丕舒。林澤民表示，中國軍機對台灣防空識別區的侵擾，對台灣民眾負面情緒沒有直接作用，絕大多數都是透過媒體中介產生間接作用，且媒體立場不同，效果也有別。

林澤民表示，自2016年以來，中國軍機頻繁進入台灣的防空識別區，這些行為可被視為一種邊緣政策，以強硬姿態逼迫對手讓步，旨在向台灣及國際社會展示中國的決心與實力，加強在國際談判中的地位。

林澤民指出，媒體在這一過程中的重要作用，根據研究結果，媒體如何報導中國的擾台行為，對台灣民眾的情緒有顯著的中介作用。透過大量數據分析，綠營媒體報導在刺激台灣民眾的鷹派情緒方面尤為顯著，而藍營媒體則相對中立。

林澤民以數據模型說明，中國軍機擾台行為，對國內鷹派情緒的直接影響較小，但其對鴿派情緒的負面影響相對較大，尤其是在綠營媒體的報導下，這一現象更加明顯。

林澤民統整去年1月至12月的每日數據，透過自回歸分布滯後模型（ADL），分析中國軍機擾台行為對台灣負面情緒的影響，研究結果顯示，去年中國軍機擾台行為對台灣民眾情緒的影響中，77%的總影響是透過媒體報導間接傳遞出來的，比例相當高。

林澤民表示，中國軍機擾台行為，雖然未能直接改變台灣民眾的鷹派或鴿派情緒，但在媒體的影響下，這些行為對台灣社會的情緒波動產生了深遠的間接影響。研究結果顯示，綠營媒體報導加劇了台灣民眾的鷹派情緒，而藍營媒體的報導對情緒影響較為平淡，且當控制住親綠新聞報導後，親藍新聞報導無論對主戰或主和派，就起不了任何作用。