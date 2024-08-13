賴清德被考倒了！日照中心長輩出考題 你能答得比總統好嗎

總統賴清德今天視察貢寮日間照顧中心，長輩們來個隨堂考，測驗總統有趣的台語地名猜謎，總統則陪同長輩們體驗插花手作課程，總統也將插花作品送給長輩，現場歡笑聲不斷。

總統在就職滿月記者會上宣布將成立「健康台灣推動委員會」，打造「健康台灣」的願景是要讓人民活得長壽又健康。未來，「健康台灣推動委員會」由總統親自擔任召集人，「健康台灣推動聯盟」召集人醫師陳志鴻、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠、行政院政務委員陳時中3人擔任副召集人。

為健康台灣推動委員會即將召開首次會議暖身，總統下午前往新北貢寮視察旺福日照中心、貢寮衛生所。在旺福日照中心時，總統先聽機構人員介紹日照中心歷史沿革、周邊環境，隨後總統也坐下來，關心在場長輩，並與長輩共同進行手作課程，體驗插花，賴總統還將自己的插花作品送給日照中心長輩，場面非常和樂。

據了解，旺福日間照顧中心成立於103年6月，不只提供日照中心服務，近年也成立居家照顧，包括照服員到府服務，並連結居家醫療團隊、推動預防及延緩失能計畫等。包括福隆便當創辦人吳王月枝、過去貢寮超有名的海王子海鮮餐廳老闆，目前都在日照中心受到良好照顧。

今天賴總統前往視察，特別關心在場所有高齡長者，心繫每一位長者狀況，一一握手詢問關懷，親切地為在場長者拉椅子、叮嚀大家趕快坐下。

總統到吳王月枝身旁時蹲下身子表示「你的便當很出名、很好吃」稱讚福隆便當非常好吃，逗得現場長輩非常開心。除此之外，賴總統也被在場長輩隨堂考，如「貢寮名字起源」、「澳底俗諺為何」，現場氣氛十分融洽。

隨後，總統坐下與現場長者一起互動，體驗插花課程。最後並將自己的插花作品送給了身旁長者，祝福他們身體健康，看見長輩們如此勇健，總統心裡也感到非常開心。

總統視察貢寮衛生所時，開頭就提到他被長者考了兩個題目，包括貢寮地名的意思為何，以及「飯匙舀泔」（猜台灣地名，泔是指稀飯，意思是用飯匙來盛稀飯）。他被這兩題考倒，長輩才跟他說，貢寮是平埔族的語言，「貢仔」是捕捉野獸的陷阱，寮則是居住的地方，因此，貢寮就是捕抓野獸的地方。

他並說，至於，「飯匙舀泔」則是澳底，因為飯匙無法盛起稀飯。雖然當時他答不出來，但看見長輩們都非常有活力、過得很愉快，他非常開心。