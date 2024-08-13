朱立倫再會石破茂！大喊愛台灣、保衛中華民國

國民黨主席朱立倫今會見日本眾議員石破茂和前原誠司共同率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團。雙方就區域局勢、能源安全、經貿合作、及各方面台日關係進行充分意見交流，會談開放且坦率，過程融洽順利。

朱立倫表示，非常歡迎石破茂再度來訪國民黨，台灣兩年多來的政治局勢改變甚多，國民黨在2022年地方大選拿下多數席次，並在2024年大選成為立院最大黨。而未曾改變的，是國民黨愛台灣、保衛中華民國堅定立場。

朱立倫表示，所有外國訪賓包括日方好友，都高度關心區域局勢的和平穩定。國民黨作為負責任、有長年執政經驗的政黨，從國父孫中山到蔣中正總統、蔣經國總統、李登輝總統、馬英九總統，國民黨守護自由民主的目標，和維繫台海和平的決心不曾改變。國民黨將堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並持續以「強化國防」與「溝通交流」的「2D戰略」守護區域穩定。

朱立倫指出，訪團成員都是國民黨和台灣的老朋友，與日本保持親善關係是國民黨的重要政策，國民黨會與日方保持密切聯繫，透過立法院的多數席次，在日方也關心的能源安全、國家安全戰略、經貿關係等多個層面，與日方友人一起努力，深化台日交流，並讓台灣發展得更好。

此次日本「思考日本安全保障議員之會」訪團包含眾議員石破茂、前原誠司眾，中谷元、長島昭久，渡邊周、北神圭朗、日本台灣交流協會代表片山和之則陪同訪團會見。