快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫再會石破茂！大喊愛台灣、保衛中華民國

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今會見日本眾議員石破茂和前原誠司共同率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今會見日本眾議員石破茂和前原誠司共同率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今會見日本眾議員石破茂和前原誠司共同率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團。雙方就區域局勢、能源安全、經貿合作、及各方面台日關係進行充分意見交流，會談開放且坦率，過程融洽順利。

朱立倫表示，非常歡迎石破茂再度來訪國民黨，台灣兩年多來的政治局勢改變甚多，國民黨在2022年地方大選拿下多數席次，並在2024年大選成為立院最大黨。而未曾改變的，是國民黨愛台灣、保衛中華民國堅定立場。

朱立倫表示，所有外國訪賓包括日方好友，都高度關心區域局勢的和平穩定。國民黨作為負責任、有長年執政經驗的政黨，從國父孫中山到蔣中正總統、蔣經國總統、李登輝總統、馬英九總統，國民黨守護自由民主的目標，和維繫台海和平的決心不曾改變。國民黨將堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並持續以「強化國防」與「溝通交流」的「2D戰略」守護區域穩定。

朱立倫指出，訪團成員都是國民黨和台灣的老朋友，與日本保持親善關係是國民黨的重要政策，國民黨會與日方保持密切聯繫，透過立法院的多數席次，在日方也關心的能源安全、國家安全戰略、經貿關係等多個層面，與日方友人一起努力，深化台日交流，並讓台灣發展得更好。

此次日本「思考日本安全保障議員之會」訪團包含眾議員石破茂、前原誠司眾，中谷元、長島昭久，渡邊周、北神圭朗、日本台灣交流協會代表片山和之則陪同訪團會見。

國民黨 日本台灣交流協會 朱立倫

延伸閱讀

不只奧運期間才挺運動員 朱立倫：盼明年成立體育部

柯文哲假帳疑雲 朱立倫：柯幕僚盡快整理資料以昭公信

賀新北女孩林郁婷奧運奪金 朱立倫明發送300份雞排

20年交情！朱立倫見AIT處長谷立言 提「2D戰略」護台民主

相關新聞

民眾黨回擊端木正：他認了捏造900萬、帳目錯誤百出只會酸言酸語

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨發言人吳怡萱今天說，會計師端木正放話「公親變事主」，柯文哲競選團隊不能接受，時樂...

太巧了吧！罷樑傳10月5日投票…這天謝國樑49歲生日

民團發起的罷免基隆市長謝國樑行動，目前連署書正在基隆市選委會進行第二階段核對作業，中選會將在8月16日開會審議，進入第三...

賴總統肯定貢寮All-in-One 任內提升偏鄉醫療是做真的

新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，提供民眾整合性照護，賴清德總統今天視察時多所肯定，並說任內會投入...

共機擾台其實對民眾沒啥影響！美學者發現 關鍵在媒體怎麼報

中研院政治研究所今天舉辦一場學術演講，題為「中國軍機擾台對台灣民眾情緒的影響：媒體的中介角色」，主講者為美國德州大學奧斯...

賴清德被考倒了！日照中心長輩出考題 你能答得比總統好嗎

總統賴清德今天視察貢寮日間照顧中心，長輩們來個隨堂考，測驗總統有趣的台語地名猜謎，總統則陪同長輩們體驗插花手作課程，總統...

突發不自殺聲明！民眾黨前台南黨部主委：拒當代罪羔羊

前台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦今天在社群平台Threads發表不自殺聲明，她疑似批評民眾黨「只想保全偶像的面貌」，「善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。