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影／柯文哲母請出神明！「兒不會貪 亂罵他會被雷公打」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
柯媽何瑞英今天受訪時力挺兒子，表示自己的兒子她很有自信，貪的事情絕對沒有，並痛批：「外面亂講、亂罵的人，會被雷公打，會被神明懲罰！」。圖／報系資料照
柯媽何瑞英今天受訪時力挺兒子，表示自己的兒子她很有自信，貪的事情絕對沒有，並痛批：「外面亂講、亂罵的人，會被雷公打，會被神明懲罰！」。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲深陷競選金流爭議，也讓民眾黨面臨創黨以來最大危機，柯媽何瑞英今天受訪時力挺兒子，表示自己的兒子她很有自信，貪的事情絕對沒有，且當黨主席很難，哪有辦法當主席還要看帳，並痛批「外面亂講、亂罵的人，會被雷公打，會被神明懲罰！」

政治獻金疑雲延燒，柯文哲昨親上火線釋疑，指時任的會計師端木正便宜行事，以「時間來不及」將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報；端木正也回應，均依法規處理。

對於柯文哲競選總部被質疑申報不實，何瑞英說，自己連柯文哲的辦公室都沒去過，但認為兒子一定不會有事，並強調「我是她媽，從小看著他長大，不知道他什麼個性？」

被問到柯文哲涉貪，何瑞英也略為動怒表示：「外面亂講、亂罵的人，會被雷公打，會被神明懲罰」，也替兒子掛保證，強調絕對沒有做貪汙的事情，當黨主席很難，哪有辦法當主席還要看帳，「我自己的兒子，我很有自信，絕對不會假！」

柯文哲 神明

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