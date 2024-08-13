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會見石破茂 蕭美琴：台海和平是區域的共同期待

中央社／ 台北13日電
副總統蕭美琴昨（12日）接見日本眾議院議員石破茂所率訪問團。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴昨（12日）接見日本眾議院議員石破茂所率訪問團。記者林俊良／攝影

副總統蕭美琴昨天接見日本眾議院議員石破茂所率訪問團，她感謝日本政府在國際場域不斷重申台海和平穩定的重要性，期盼台日雙方持續交流合作，共同維護區域和平穩定。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統蕭美琴12日下午接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團，訪團成員包括日本眾議院議員石破茂、前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周、北神圭朗等人。

副總統致詞時首先歡迎「思考日本安全保障議員之會」跨黨派成員來到台灣，這些年台日雙方都處於極度複雜的國際戰略環境中，有必要進一步交換意見。

副總統說，地緣政治的變化，包括新冠疫情、俄烏戰爭及中東衝突等，都提醒著自由與和平的珍貴。台灣在政策上也有許多調整，強化自身的防衛能量，以面對現今不斷變化的地緣政治挑戰。

副總統感謝日本政府針對自身安全戰略的重新檢討，並在各種與美方的雙邊、三邊或G7峰會等場域，不斷重申台海和平穩定的重要性。她相信，台海的和平穩定，是包括日本在內區域的共同期待。

台海 日本 議員

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