副總統接見美議員訪團 感謝強調台海和平穩定重要性

副總統蕭美琴今天接見美國聯邦眾議員史垂克蘭所率訪問團，感謝美方持續關注台灣及台美夥伴關係，並支持台灣有意義參與國際組織及強調台海和平穩定的重要性。

總統府晚間發布新聞稿表示，蕭副總統上午接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯，史崔珂蘭）所率訪問團，她致詞時表示，很高興歡迎這個全數由女性組成的獨特代表團。感謝大家持續關注台灣及台美夥伴關係，並長期倡議與支持彼此共同珍視的價值，包括鞏固民主制度、捍衛自由，及維護印太地區的和平穩定與繁榮的共同利益。

副總統說，台美夥伴關係持續進展，感謝美國政府過去幾年積極推動雙邊的安全及貿易，並支持台灣有意義參與國際組織。此外，美國也與世界各地的盟友和夥伴合作，強調台海和平穩定的重要性，並指出這是全球繁榮不可或缺的要素。

她很高興歡迎訪團此行親身見證台灣社會的活力及強健的民主。

副總統提到，民主有時確實會出現許多爭論，但這就是民主的本質。珍惜彼此爭論和存在差異的權利，但最終仍將團結捍衛共同珍視的基本價值。