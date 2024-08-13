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吉里巴斯拒發台灣人簽證？外交部：選前嚴審入境 非針對我

中央社／ 台北13日電
外交部今天（13日）表示，吉國可能因8月將舉行國會大選而升高邊境管制，嚴審外國人入境簽證。（紐約時報）
外交部今天（13日）表示，吉國可能因8月將舉行國會大選而升高邊境管制，嚴審外國人入境簽證。（紐約時報）

有民眾反映，前南太平洋友邦吉里巴斯拒絕核發台灣旅客的簽證外交部今天表示，吉國可能因8月將舉行國會大選而升高邊境管制，嚴審外國人入境簽證，並未針對任何特定國家。

有民眾於6月在社群媒體反映，吉里巴斯不承認台灣護照，且因此拒絕核可台灣旅客的簽證。當時，外交部回應，至今未正式接獲吉國政府通知改變對台灣護照效力的立場，但已指示駐斐濟代表處了解，基於政策不明朗，呼籲民眾暫時不宜前往吉里巴斯旅遊。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今天受訪指出，台灣與吉里巴斯曾相互給予對方國民入境免簽待遇，該互惠待遇已於2019年兩國終止外交關係後取消，惟外交部迄今仍未曾接獲吉國正式通知不承認台灣護照。

陳俊吉表示，經駐斐濟代表處了解，吉國可能因8月將舉行國會大選而升高邊境管制，嚴審外國人入境簽證，並未針對任何特定國家。

陳俊吉強調，台灣向來尊重各國依民主程序進行選舉，對吉國8月國會大選也秉持中立、不介入的立場。

吉里巴斯 外交部 簽證

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