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凱達格蘭論壇21日登場 美前駐聯大使海利將演講

中央社／ 台北13日電
退出美國共和黨內總統初選的前駐聯合國大使海利將來台參加凱達格蘭論壇。美聯社
退出美國共和黨內總統初選的前駐聯合國大使海利將來台參加凱達格蘭論壇。美聯社

第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」將於21日登場，外交部今天表示，今年特別邀請前日相野田佳彥、斯洛伐克前總理赫格，以及美國前駐聯合國大使海利分別發表專題演講。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部與兩岸交流遠景基金會訂於21日在台北君悅酒店舉辦第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」（KetagalanForum:2024 Indo-Pacific Security Dialogue）。

外交部提到，這是新政府上任後主辦的首場區域安全論壇，期盼再次透過此一平台增進與相關各方的交流與對話，促請國際各界更加關注印太地區的和平及安全。

外交部進一步透露，今年論壇特別邀請日本前首相野田佳彥（Yoshihiko Noda）眾議員、斯洛伐克前總理赫格（Eduard Heger），以及美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）分別發表專題演講。

外交部強調，論壇也邀請來自美國、加拿大、日本、澳洲、印度、以色列、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞及丹麥等11個國家的15名政要、國會議員及學者專家出席與會，將共同討論台海、南海及東海的灰色地帶衝突、建構經濟韌性與去風險化及台灣半導體在穩定全球供應鏈的角色，以及數位威權主義如何透過錯假訊息傳播及對民主的影響等議題。

印太 外交部 美國

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