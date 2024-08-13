凱達格蘭論壇21日登場 美前駐聯大使海利將演講

第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」將於21日登場，外交部今天表示，今年特別邀請前日相野田佳彥、斯洛伐克前總理赫格，以及美國前駐聯合國大使海利分別發表專題演講。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部與兩岸交流遠景基金會訂於21日在台北君悅酒店舉辦第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」（KetagalanForum:2024 Indo-Pacific Security Dialogue）。

外交部提到，這是新政府上任後主辦的首場區域安全論壇，期盼再次透過此一平台增進與相關各方的交流與對話，促請國際各界更加關注印太地區的和平及安全。

外交部進一步透露，今年論壇特別邀請日本前首相野田佳彥（Yoshihiko Noda）眾議員、斯洛伐克前總理赫格（Eduard Heger），以及美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）分別發表專題演講。

外交部強調，論壇也邀請來自美國、加拿大、日本、澳洲、印度、以色列、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞及丹麥等11個國家的15名政要、國會議員及學者專家出席與會，將共同討論台海、南海及東海的灰色地帶衝突、建構經濟韌性與去風險化及台灣半導體在穩定全球供應鏈的角色，以及數位威權主義如何透過錯假訊息傳播及對民主的影響等議題。