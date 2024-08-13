發500萬元助威！企業挺奧運英雄 學校也搶著贊助
2024巴黎奧運賽事中，台灣選手共獲2金5銅，不少國內企業居中扮演推手，台灣大哥大發出500萬元的助威金，獎勵包含奪金的世界拳后林郁婷等人；而奪下羽球男雙金牌的李洋，先前也因學長牽線，獲牧德科技持續的贊助。
2024巴黎奧運中華隊賽事於台灣時間8月11日全部結束，台灣選手共獲2金5銅，總獎牌數為歷屆次高，許多得牌選手背後都有企業扮演推手。
台灣大哥大發布新聞稿指出，贊助的選手共斬獲巴黎奧運3枚獎牌，分別為1金2銅，包含奪金的世界拳后林郁婷、摘下2銅的舉重選手郭婞淳及拳擊選手陳念琴；台灣大哥大共計發出近新台幣500萬元助威金。
台灣大也進一步說，第2度參加奧運的高爾夫球手徐選薇淩，以總桿283桿，並列第8名，寫下我國女子高爾夫在奧運最佳排名；2024巴黎奧運首次將霹靂舞納入項目，選手孫振雖無緣8強，成為台灣第一位將街舞跳進奧運的選手。台灣大哥大將於今天推出紀實片「Road to Champions 無懼之路」，記錄選手備戰奧運期間的奮鬥過程。
台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大2003年起成為選手後盾，贊助選手繼上次東京奧運，勇奪1金1銀後，今年巴黎奧運讓台灣大成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，同時也是囊括最多獎牌的贊助企業。
另一方面，「麟洋配」王齊麟、李洋於巴黎奧運羽球男雙摘金，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，選手之一李洋去年下半季與原球團結束合約，長期贊助單位之一的牧德科技旋即補上。
AOI自動光學檢測大廠牧德董事長汪光夏與總經理陳復生喜愛打羽球，牧德自2016年開始舉辦牧德盃企業羽球排名賽，並推廣企業加入晉用體優生的行列，李洋的高中學長蔡政羽，目前在牧德擔任代理發言人，居中牽線開啟贊助緣分。
蔡政羽表示，李洋也將出席今年8月17日第9屆牧德盃企業羽球賽，這也是兩屆奧運奪金後，李洋首次在台灣的公開活動。
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