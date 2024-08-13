影／大進滿88號4船員今獲釋 高興直呼：總算可以回來了

澎湖籍漁船大進滿88號在金門海域疑因越界作業，船長及4名船員連人帶船被中共海警扣押1個多月，在前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁等人奔走下，今天4名船員獲釋。陳雙全今天下午從金門搭飛機來到高雄小港機場，他表示，船員能夠獲釋，都非常高興。陳毓仁則在臉書發文，強調將持續努力，並強力要求盡快釋放船長及船隻，盼事件能夠儘早圓滿落幕。

大進滿88號7月2日在金門外海疑越界捕撈小管，洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍3名漁工及船隻均遭中共海警船扣留；陳雙全、林炳坤、陳毓仁等人積極奔走，昨天與船東、船長女兒組團前往中國泉州協商，確定丁姓船員與3印尼漁工先行釋放。

陳雙全說，先前對岸聯絡時，對方就說要放4個船員回來，「叫我們去領」，對方認為這次違規部分，船員是聽船長的命令，所以不予追究船員責任，因此之前透過懇託，讓4名船員先回來，本來希望船長跟船能夠一起放行，但因還有些責任問題沒釐清，所以船長現在還不能回來；船員能夠釋回，都非常高興，尤其是在籍澎湖的丁姓船員更高興地說，「總算可以回來了」。

陳雙全表示，自從新政府上任後，都沒有跟對岸進行協議的單位，所以才會導致這個案子擱置在那裡，沒有進一步溝通，以前兩岸問題由業界介入也不是第一次，之前漁船若違反規定，就照規定辦理，但都很快就讓他們回來，但這次可能鬧得比較大，新聞炒作多，才變成依法行事。

陳雙全說，洪姓船長的女兒看到父親時非常高興，這次也帶民生用品，高血壓藥及人民幣給船長，「萬一最近需用就能用」，至於裁罰部分，要看違規違法到哪種程度，才會知曉。

陳毓仁說，今日與前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、吳政杰議員、前市長葉竹林以及大進滿船東、船長家屬，一同前往泉州探視本縣「大進滿88號」漁船遭扣留人員，船長被安置在飯店內，身心一切安好，定期有醫護人員幫忙探視狀況。