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影／大進滿88號4船員今獲釋 高興直呼：總算可以回來了

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
澎湖縣議長陳毓仁今天與前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等人，探視大進滿88號漁船遭扣留的船員。圖／陳毓仁提供
澎湖縣議長陳毓仁今天與前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等人，探視大進滿88號漁船遭扣留的船員。圖／陳毓仁提供

澎湖籍漁船大進滿88號在金門海域疑因越界作業，船長及4名船員連人帶船被中共海警扣押1個多月，在前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全澎湖縣議長陳毓仁等人奔走下，今天4名船員獲釋。陳雙全今天下午從金門搭飛機來到高雄小港機場，他表示，船員能夠獲釋，都非常高興。陳毓仁則在臉書發文，強調將持續努力，並強力要求盡快釋放船長及船隻，盼事件能夠儘早圓滿落幕。

大進滿88號7月2日在金門外海疑越界捕撈小管，洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍3名漁工及船隻均遭中共海警船扣留；陳雙全、林炳坤、陳毓仁等人積極奔走，昨天與船東、船長女兒組團前往中國泉州協商，確定丁姓船員與3印尼漁工先行釋放。

陳雙全說，先前對岸聯絡時，對方就說要放4個船員回來，「叫我們去領」，對方認為這次違規部分，船員是聽船長的命令，所以不予追究船員責任，因此之前透過懇託，讓4名船員先回來，本來希望船長跟船能夠一起放行，但因還有些責任問題沒釐清，所以船長現在還不能回來；船員能夠釋回，都非常高興，尤其是在籍澎湖的丁姓船員更高興地說，「總算可以回來了」。

陳雙全表示，自從新政府上任後，都沒有跟對岸進行協議的單位，所以才會導致這個案子擱置在那裡，沒有進一步溝通，以前兩岸問題由業界介入也不是第一次，之前漁船若違反規定，就照規定辦理，但都很快就讓他們回來，但這次可能鬧得比較大，新聞炒作多，才變成依法行事。

陳雙全說，洪姓船長的女兒看到父親時非常高興，這次也帶民生用品，高血壓藥及人民幣給船長，「萬一最近需用就能用」，至於裁罰部分，要看違規違法到哪種程度，才會知曉。

陳毓仁說，今日與前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、吳政杰議員、前市長葉竹林以及大進滿船東、船長家屬，一同前往泉州探視本縣「大進滿88號」漁船遭扣留人員，船長被安置在飯店內，身心一切安好，定期有醫護人員幫忙探視狀況。

陳毓仁表示，經雙方會談後，陸方已同意釋放4名船員，「我們將持續努力，並強力要求盡快釋放船長及船隻」，盼事件能夠儘早圓滿落幕。

大進滿88號7月2日在金門海域疑越界作業被中共海警船扣押，其中4名船員今天上午獲釋，搭乘大進滿96號返回澎湖。圖／陳毓仁提供
大進滿88號7月2日在金門海域疑越界作業被中共海警船扣押，其中4名船員今天上午獲釋，搭乘大進滿96號返回澎湖。圖／陳毓仁提供
澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全拿手機秀出，探視大進滿船員遭扣押時所居住招待所的照片。記者王勇超／攝影
澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全拿手機秀出，探視大進滿船員遭扣押時所居住招待所的照片。記者王勇超／攝影
澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全今天下午從金門搭飛機來到高雄小港機場。記者王勇超／攝影
澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全今天下午從金門搭飛機來到高雄小港機場。記者王勇超／攝影

澎湖縣 金門 陳雙全

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