奧運團創史上第二佳績 蔡英文：團結締造台灣英雄

巴黎奧運落幕，台灣代表團創下2金、5銅佳績，最後一批返國選手今天已返抵國門。前總統蔡英文在臉書發文表示，這是史上第二好的成績，團結的台灣人，締造台灣英雄，帶著此時此刻的團結與勇敢，繼續為往後的運動賽事努力，也要繼續讓台灣走向世界。

蔡英文今天在臉書發文表示，今天早上，最後一批參與巴黎奧運的台灣選手，已經順利返抵國門。在這次的奧運中，台灣代表團一共獲得 2 金、5 銅，是史上第二好的成績。

她說，大部分的台灣人，都會記得射擊選手李孟遠，為台灣射下的首面射擊銅牌；拳擊選手吳詩儀，也在女子60公斤的量級中獲得一面銅牌。也會記得，從病痛中復原，奮戰到底的陳念琴；從重傷中重返，創造驚奇的唐嘉鴻；以及連續三屆奪牌，舉起台灣人希望的郭婞淳。

「當然，我們也不會忘記李洋、王齊麟奪金那一夜的激動，以及用拳擊粉碎惡意，用金牌證明自己的林郁婷」。蔡英文說，還有許多選手，像是戴資穎、黃筱雯、羅嘉翎、陳玟卉、楊勇緯，流下的眼淚都讓人不捨。

她說，謝謝每一位站在賽場上，全力以赴、拚到最後的台灣選手，以及參與「文化奧運」的表演團體，「你們都是令人驕傲的台灣英雄」。

蔡英文表示，在台灣英雄的背後，也感謝強大的後勤團隊、辛苦的教練、日夜顛倒的賽事轉播團隊，與每一位在社群上轉發澄清訊息、分享精采賽事，為選手集氣、發聲的台灣人民。「我們要帶著此時此刻的團結與勇敢，繼續為往後的運動賽事努力，也要繼續讓台灣走向世界」。