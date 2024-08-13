痛批郭智輝「流氓」！賴士葆：綠把台電搞虧損、再要脅立院補貼…合理嗎

國民黨立委賴士葆今日表示，經濟部長郭智輝日前曾說：「國會支持補貼台電，10月就不漲電價」，明明是電價費率審議會決定電價調漲，民進黨錯誤能源政策把台電搞得連年虧損，再來要脅立法院補貼大窟窿，把漲電價的罵名甩鍋給立法院，簡直是流氓行徑。

賴士葆說，2021年疫情肆虐台灣，雙北確診人數最多，高雄疫情相對不嚴重，政府分配疫苗是：高雄9萬、新北8萬、台北7萬。中央政府分配的標準不是依據確診人數嚴峻、或是75歲以上高齡者多寡、或是縣市總人口數，剩下的就是顏色考量作為核發的標準了，人命關天的時候施政都是如此的偏頗，更何況現在。

賴士葆表示，因應AI時代來臨，各縣市都興趣盎然，希望爭取國際大廠來蓋人工智慧AI資料中心，以促進地方發展增加就業機會。雙北當然是優先考量，然而經濟部和台電都公開表示要AI廠，就要支持台電蓋電廠，甚至未來電廠蓋在什麼地方，AI資料中心就蓋在附近。台電直接宣布桃園以北5MW以上資料中心不核供，引導往中南部，因為中電北送到桃園是一個瓶頸，要高科技業就近電源。

賴士葆指出，政府堅稱台灣不缺電，那就不應該阻止桃園以北的縣市爭取蓋AI資料中心。不准設電廠，就不給蓋AI資料中心的行徑，很像萬聖節在玩「惡作劇」（Trick-or-treat），不給糖就搗蛋，根本是幼稚的霸道。另一例子就是，郭智輝說國會支持補貼台電，10月就不漲電價。明明電價費率審議會決定電價調漲，民進黨的能源政策荒腔走板，把台電搞得連年虧損，再來要脅立法院補貼大窟窿，否則就要把漲電價的罵名甩鍋給立法院，這簡直是流氓的行徑。