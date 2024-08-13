協商開臨時會審人事 藍白不配合起舞

立法院朝野黨團14日將就「第14屆考試院人事同意權」與「國家通訊傳播委員會人事同意權」2案協商，國民黨立法院黨團13日表示，不同意為了民進黨政府人事案召開臨時會。國民黨立委柯志恩也說，民進黨說｢考委人事案未如期通過，恐讓國家考試無法如期舉行」的說法很離譜。

沒承諾臨時會處理人事

立法院長韓國瑜12日發出黨團協商開會通知，研商民進黨立法院黨團提議有關「考試院人事同意權」與「NCC人事同意權」等2案。國民黨立院黨團書記長洪孟楷13日在立法院受訪時表示，國民黨團不會為了民進黨政府的人事案召開臨時會，民進黨團如果要開臨時會，要有1/4立委連署提出開會，目前為止，民進黨團沒有提出，臨時會的議題是在打假球。

針對民進黨團表示，5月16日朝野協商白紙黑字共識就是人事同意權用臨時會來處理，避免造成其他憲政機關的空轉。洪孟楷指出，包含他本人在內的國民黨團幹部過去都沒有做出這樣的承諾，更不可能答應等到臨時會再處理人事案。

民眾黨立法院黨團先前則已明確表態表示，民眾黨團先前提案延會，民進黨團當時悍然拒絕，現在才想要趕鴨子上架，壓縮人事案審查時間，民眾黨團也不會贊成召開臨時會。

正式會期較能審議

「本就應該在正式會期處理人事案！」國民黨立委賴士葆受訪時也說，臨時會開會與否應尊重黨團協商，但人事案只剩十幾天來處理時間太短，不如到正常會期來處理。

國民黨立委柯志恩也在臉書發文痛批，民進黨只是為了通過NCC和考試委員的人事案，卻不願和在野黨好好協商，最近又說｢考試委員人事案未如期通過，恐導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益」，對比過去要廢除考試委員，還把考委人數和任期減少，請問民進黨在主張大砍考委時，怎不在乎是否影響考生權益？

考試工作早已備妥

她也強調，今年9月至年底的國考，所有準備工作都已準備就緒，最後一場12月的地方和離島特考，約10天前考選部亦將典試委員報院會，通過後如期進行試務工作。換言之，今年的國家考試和新任考試委員一點關係也沒有。

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