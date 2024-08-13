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罷樑進入白熱化 綠難突破得票門檻

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以綠營近來市長、立委選舉得票數，綜合藍營近日回防來看，要罷免謝國樑的成功機率並不高。（謝國樑臉書）
以綠營近來市長、立委選舉得票數，綜合藍營近日回防來看，要罷免謝國樑的成功機率並不高。（謝國樑臉書）

基隆市長謝國樑罷免案已進入第二階段的連署書審查，未來高機率成案，但若要成功罷免謝國樑需要76979票，回顧上屆市長選舉中，民進黨的蔡適應獲得71354萬票，去年參選立委的鄭文婷也僅獲得69741票，在藍綠高度拉鋸下，要成功罷免謝國樑機會不高。

市政爭議多

基隆市長謝國樑自當選後，因為未達成其承諾政見、及動爭議導致施政滿意度持續往下降，特別是在選舉時曾宣稱當選後將贈送5萬部Gogoro電動機車，最後變成僅補助不特定電動機車4萬元；新冠肺炎確診者發送一萬元現金，最後卻僅限中低收入戶等。

另外，基隆東岸商場爭議成為謝國樑罷免案之導火線，知名臺灣服飾品牌NET與基隆市政府因基隆東岸廣場發生產權爭議而進行法律訴訟，基隆市政府卻在法院判決前強行派警察破門，其中還有涉及前市長、民進黨籍的林右昌處理東岸廣場二至四樓的產權不明問題。

綠選票多未達門檻

出於上述爭議，基隆便有市民組織「山海公民拆樑行動」訴求罷免謝國樑。其中民進黨籍的議長童子瑋也相當積極投入罷免活動的宣傳與動員，但國民黨也由前總統馬英九二次到基隆宣講，呼籲選民反制罷免，黨主席朱立倫也多次帶領黨公職前往基隆宣講，盼不要重演罷韓冷處理的錯誤。

據中選會統計，基隆市的選舉人人數為30萬7913人，第一階段至少需3080人提議，第二階段需30792人連署，第三階段則需要76979票。但上屆市長選舉中，民進黨前立委蔡適應僅獲得71354萬票，去年參選立委的市議員鄭文婷也僅獲得69741票，民進黨若想爭取足夠的票數罷樑成功並不容易。

成案已是施政警訊

資深媒體人黃暐瀚也曾指出，九合一大選、總統立委大選時，投票率相對高時，民進黨也只能開出69000到71000票，如今在投票率僅有4到5成的罷免案，很難開出76000票的高門檻。但也有地方資深政壇人士受訪時指出，此次罷樑若成案，對謝國樑已是不小的警訊，也是他自我反省的契機。

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罷免 謝國樑

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