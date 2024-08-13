民眾黨回擊端木正：他認了捏造900萬、帳目錯誤百出只會酸言酸語

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨發言人吳怡萱今天說，會計師端木正放話「公親變事主」，柯文哲競選團隊不能接受，時樂與尼奧公司沒有收到的916萬元帳務，全部都是端木正憑空捏造，而且他也有親口坦承，「公親變事主，他就是真正的事主。」

民眾黨上周透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，總計金額約916萬元，經查為帳務處理瑕疵，競選團隊將盡快補正資料。

吳怡萱今天受訪時表示，端木正昨天放話「公親變事主」，民眾黨非常不能接受，早在時樂與尼奧公司發布聲明的第一時間，柯文哲競選團隊就致電端木正，得到的答案是作帳錯誤、當中有瑕疵，但是越聽越奇怪，因此馬上展開全面清查。

吳怡萱還原，查帳當天有很多人在場，端木正帶著助理坐在旁邊，一邊納涼一邊說風涼話，結果發現錯誤百出，他完全沒有解釋跟說明，競選團隊質疑出現差額，端木正坦承擅自調節差額，親口說出900多萬，都是由他憑空捏造，「我們有憑有據，現場人都聽到了。」

吳怡萱說明，柯文哲競選團隊正在進行第二階段的清查，陸續會從10萬元支出開始往上查，包括有無真正的支出、收據跟憑證，或者是會計師的粗心跟便宜行事，導致漏報支出款項給監察院，「這個就是事情的真相。」

吳怡萱表示，民眾黨還原所有的真相，端木正還自行準備簡報，當場怪東怪西，還怪監察院的申報系統有問題，如果事實真如端木正所說，豈不是全台灣的候選人，大家都沒有辦法進行正確申報，「一個專業的會計師，竟然說出這樣的話，然後擅自調節差額，這也是我們始料未及。」

吳怡萱也說，端木正在眾多差額裡面，自行把支出灌到其他廠商，但是錢沒有落入任何人的口袋，現在有部分國民黨議員亂講話，聲稱錢進到幕僚口袋裡面，民眾黨會保留法律追訴權，而針對端木正的說法，也不排除有後續法律行動。