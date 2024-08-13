經發會顧問名單出爐！產學專家近60人 預計9月3日開會

行政院今天公布經濟發展委員會經濟顧問名單，行政院發言人陳世凱表示，根據經發會為落實經發會「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大政策目標，因此顧問群分為三組，分別由行政院前副院長林信義、工總名譽理事長許勝雄及中研院院士朱敬一擔任召集人，總共遴聘近60位相關機構、事業、產業代表及學者專家擔任委員，受次經濟顧問會議預計9月3日召開。

陳世凱指出，依據行政院經濟發展委員會設置要點，為落實經發會「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大政策目標，遴聘有關機關(構)、事業、產業代表或具有相關領域學識經驗之專家學者為經濟顧問近60人，顧問名單涵蓋半導體、資通訊業、金融、傳產、服務業、新創、創投等領域事業代表，以及全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、各公協會等產業代表，專家學者則來自財政、經濟、金融、工業、商業、社會、智慧城市等智庫和研究單位。

陳世凱說明，經濟顧問的遴聘呼應經發會三大政策目標分為三大組別。「創新經濟」議題涵蓋產業創新、新創及金融創新三項議題，由行政院前副院長林信義擔任召集人，共同召集人由台積電前董事長劉德音、國泰金控總裁李長庚及國科會主委吳誠文擔任。本組顧問納入多位台灣ICT產業龍頭代表，遴聘力積電董事長黃崇仁、環球晶董事長徐秀蘭、台灣半導體協會理事長暨台積電資深副總侯永清等共同參與；新創部分有創投公會理事長邱德成、私募股權基金公會理事長翁嘉盛及91APP創辦人何英圻等；金融創新則邀請工商協進會理事長暨台新金控董事長吳東亮、票券金融公會理事長魏啟林及玉山金控董事長黃男州擔任顧問。

陳世凱指出，「均衡台灣」討論議題涉及產業發展資源運用，除邀請工總名譽理事長許勝雄擔任召集人，由鴻海集團董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及國發會主委劉鏡清擔任共同召集人，並邀請工總副理事長侯傑騰、電電公會理事長李詩欽、廠聯會理事長魏雅庵擔任顧問。此外，為均衡台灣區域發展和治理，達到均衡台灣目標，除邀請智慧城市專才的智慧城市發展協會理事長暨帆宣科技董事長高新明等外，亦邀請有地方創生、都市規劃及農村發展等專業的多位大學教授及國內智庫、住都中心等學者專家共同討論。

另外，「包容成長」議題涉及總體經濟發展及中小企業轉型升級，故由中研院院士朱敬一擔任召集人，台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家及行政院秘書長龔明鑫擔任共同召集人。顧問邀請國內重要財經智庫及經濟學者擔任，包含中經院董事長曹添旺、以及台大、政大及台北大學財經相關科系教授。為搭配中小企業、傳統產業及服務業轉型升級議題，亦邀請前工具機公會理事長游祥鎮、商業總會理事長許舒博、晶華酒店董事長潘思亮、連鎖加盟協會理事長吳永強等，共同研商如何推升產業轉型升級。

陳世凱也指出，首次經濟顧問會議訂於今（113）年9月3日舉行，會議除安排引言報告之外，三大分組將就各議題進行分組討論後提出結論報告。陳世凱表示，行政院經發會整合相關部會的力量，已於今年7月召開首次委員會議，行政院也感謝各產業代表和專家學者擔任經發會經濟顧問，此次遴聘近60位經濟顧問皆在產官學研各領域貢獻卓著，並兼顧產業實戰經驗和專業研究實績，期盼藉由顧問會議三大分組議題提出具體建議，為國家經濟發展策略提出更多務實可行的做法。

經濟顧問名單：

【創新經濟】

林信義 前行政院副院長（召集人）

劉德音 前台積電董事長（共同召集人）

李長庚 國泰金控總裁（共同召集人）

吳東亮 工商協進會理事長 /台新金控董事長

何英圻 91APP 董事長

林之晨 台灣大哥大總經理 /前AppWorks董事長

邱德成 創投公會理事長

侯永清 台灣半導體產業協會理事長 /台積電資深副總

徐秀蘭 環球晶董事長

翁嘉盛 私募股權基金公會理事長 /台杉投資總經理

陳士駿 YouTube創辦人

陳清港 普萊德科技董事長 /創新總會常務理事

張傳章 證基會董事長 /前金管會副主委

黃男州 玉山金控董事長

黃崇仁 力積電集團董事長

詹文男 台大EMBA兼任教授

駱怡君 王道銀行董事長

簡立峰 前Google台灣董事總經理 /iKalar及Appier董事

魏啟林 票券金融公會理事長 /國票金董事長

顏漏有 AAMA創辦人

【均衡台灣】

許勝雄 工總名譽理事長（召集人）

劉揚偉 鴻海集團董事長（共同召集人）

施振榮 宏碁(acer)創辦人（共同召集人）

何春盛 研華科技執行董事

利明献 東元集團董事長 /前中國信託銀行董事長

吳政忠 工研院董事長

呂曜志 台灣智庫執行長 /台北海洋科技大學代理校長

李詩欽 電電公會理事長

周素卿 台大地理系教授 /台灣智慧生活空間發展協會常務理事

林憲銘 緯創資通董事長

花敬群 國家住都中心董事長 /德明財經科技大學副教授

邱星崴 台灣地方創生工作促進會理事長（籌備）

侯傑騰 工總副理事長 /東和鋼鐵董事長

高新明 帆宣系統科技董事長 /台灣智慧城市發展協會理事長

張建一 台灣經濟研究院院長

黃日燦 台灣產業創生平台創辦人暨董事長

溫琇玲 文化大學建築及都設系副教授/智慧建築協會理事長

蔡培慧 暨南大學副教授/農村陣線

魏雅庵 廠聯會副理事長

【包容成長】

朱敬一 中研院院士及前副院長 /前國科會主委（召集人）

李育家 中小企業總會理事長（共同召集人）

蘇建榮 台灣金融服務業聯合總會理事長 /前財政部長（共同召集人）

吳永強 台灣連鎖加盟協會理事長

李健鴻 文化大學勞動暨人力資源系教授

林明仁 台大經濟系教授

林翠芳 台北大學財政系系主任

高一誠 台大國企所兼任教授

張皇珍 商研院副院長

曹添旺 中華經濟研究院董事長

許舒博 商總理事長

連賢明 政大財政學系教授 /中經院院長

陳東升 台大社會系特聘教授

陳思寬 永豐金董事長

游祥鎮 銳泰精密董事長 /前工具機公會理事長

劉錦添 台大經濟系特聘教授

潘思亮 晶華酒店集團董事長

蕭明福 政大經濟系教授