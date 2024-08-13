太巧了吧！罷樑傳10月5日投票…這天謝國樑49歲生日

民團發起的罷免基隆市長謝國樑行動，目前連署書正在基隆市選委會進行第二階段核對作業，中選會將在8月16日開會審議，進入第三階段投票幾乎已成定局。今天傳出若罷免案成立，投票日可能訂在10月5日，當天正好是謝國樑的49歲生日。

對此謝團隊幕僚私下表示，沒有得知進一步的消息，因為罷免投票日期等作業是中央訂定，「可信度確實不低」。

拆樑團體發言人李晏蓉說，投票日期可能訂在何時，也是從媒體那方得知，拆樑這方的作法就是空戰、陸戰並進，將安排發傳單、街講等方式，宣傳罷免投票資訊，也爭取更多認同，團隊目前正在設計主視覺、宣傳小物，會全力奮戰到最後一刻。接近投票日期時，也會規畫大型實體活動或遊行，邀請知名人物來助講，衝出聲勢。

拆樑、固樑各自動員，謝國樑這方持續邀請藍營大咖助陣，前立委鄭麗文也加入團隊，協助議題攻防。