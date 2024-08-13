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綠營高市內戰開打！5人搶出線 陳其邁選邊「讚」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勞動部前部長許銘春有意爭取下屆高雄市長提名，市長陳其邁給予加油鼓勵。記者徐白櫻／攝影
勞動部前部長許銘春有意爭取下屆高雄市長提名，市長陳其邁給予加油鼓勵。記者徐白櫻／攝影

勞動部前部長許銘春昨成立新聞聯絡群組，近期將正式宣布參選高雄市長，民進黨黨內初選呈現5搶1局面。市長陳其邁說，許銘春曾在高市府服務，她的認真、溫暖、用心，大家都看得到，給予鼓勵及加油；目前為止，幾位表態參選的人還不錯，在很多場合彼此互誇，不擔心黨內初選廝殺激烈影響大選團結。

綠營立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑及邱議瑩陸續表態爭取下屆市長提名，曾任高市副市長的許銘春在勞動部長卸任後更勤走社團、協會，上周已在公開場合透露參加黨內初選爭取市長提名意願。

市長陳其邁今天下午在市政會議前受訪，針對許銘春有意參選一事，他表示，「好的人才願意為我們這一座城市努力付出，都是值得鼓勵」，許銘春在勞動部及高雄市府服務期間，她的認真、溫暖、用心，大家都看得到，好的人才我們都鼓勵，有更多的人才願意出來為高雄市付出，在民主的機制之下，相信市民也會用智慧來決定好的人選，所以鼓勵她加油。

記者追問，現在是5搶1，會不會擔心初選廝殺激烈，將來影響大選團結。陳其邁再三強調「不會！」，並表示，選舉是民主的程序，愈民主會讓市民有更多選擇，這個是好事；初選當然除了政策，還有過去從政的表現，風度也很重要，假如能夠有好的表現，因為初選過後還是要有不同的政黨競爭，黨內當然也要能夠大家都有好交情，他相信這幾位到目前為止，其實表現得都還不錯，在很多的場合彼此互誇對方，這個值得鼓勵。

勞動部 許銘春

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