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宗教交流OK！疫後568陸籍人士獲准來台...但內政院一事示警

中央社／ 台北13日電

內政部今天表示，政府支持兩岸宗教交流，疫情後迄今，國內宗教團體邀請大陸人士來台從事宗教交流專案申請計有73件，實際許可有35件，許可568名大陸宗教人士來台從事專業交流。若有假借宗教名義來台從事統戰，政府相關單位自然是不會允許。

內政部今天發布新聞稿表示，政府一向支持兩岸宗教交流，根據統計，疫情後迄今，國內宗教團體邀請大陸人士來台從事宗教交流專案申請，計有73件，僅有1件因申請單位非宗教團體而不予同意，32件因文件不齊備或有待釐清事項，退請其補正後未再送件、自行取消2件、移請其他機關辦理3件，實際許可有35件，許可568名大陸宗教人士來台從事專業交流。

內政部指出，現行兩岸政策尚未開放大陸人士來台觀光參訪，國內宗教團體邀請大陸宗教人士來台進行宗教專業交流需經過專案許可，受邀來台的大陸人員必須是宗教人士，且須檢附宗教專業造詣或職務證明，並敘明大陸人士來台之必要性、急迫性及不可替代性，據實填報是否具黨政軍職務。

內政部表示，對於大陸宗教人士來台進行宗教專業交流，只要國內宗教團體依法提出申請，且符合專案申請要件，政府均是歡迎的。但若有假借宗教名義來台，別有目的從事政治統戰，政府相關單位自然是不會允許的。

內政部指出，先前中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會於今年5月30日函請專案許可6名陸籍人士，自7月3日至9日來台參與「開台聖王鄭成功400年宮廟祭典暨延靈香火」活動，符合專案申請要件，內政部已於6月6日同意其申請。

內政部 疫情 鄭成功

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