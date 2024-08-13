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半導體新南向出擊！台美要拉印尼上車 首度會議敲定產業合作

中央社／ 泗水13日專電
台科大與印尼泗水理工學院13日合辦「半導體永續發展」會議，泗水理工學院校長班邦（Bambang Pramujati，左1）、美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green，左2）、駐印尼代表陳忠（中）和撼訊總經理陳劍威（右2）出席開幕儀式。中央社
台科大與印尼泗水理工學院13日合辦「半導體永續發展」會議，泗水理工學院校長班邦（Bambang Pramujati，左1）、美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green，左2）、駐印尼代表陳忠（中）和撼訊總經理陳劍威（右2）出席開幕儀式。中央社

台科大與印尼泗水理工學院今天合辦「半導體永續發展」會議，台灣、美國和印尼學者及產業人士齊聚討論半導體運用及人才培育。這是台美與印尼首次合辦半導體會議，駐印尼代表陳忠表示，期待三方在半導體領域有更多合作。

台灣科技大學、印尼泗水理工學院（SepuluhNopember Institute of Technology）、駐印尼代表處、美國國際開發總署（USAID）等單位今天在泗水合辦「半導體永續發展」國際會議，來自台灣、美國和印尼的學者和半導體產業界人士出席，聚焦討論與半導體領域有關的議題，吸引百餘名師生參加。

這是台灣、美國與印尼首次就半導體領域共同舉辦國際會議，並有美國外交官員出席。

美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green）在開幕式上強調半導體產業對現代生活的重要性，並指出，美國致力於支持印尼發展半導體供應鏈，目前正與印尼在各方合作，以協助印尼在製造、創新投資和勞動力發展上達到其目標。

葛林告訴中央社，印尼政府正尋找進入全球半導體供應鏈的方法，美國與印尼政府、教育機構及工業部門建立合作夥伴關係，幫助他們能在半導體產業生態系中佔有一席之地。

他說：「很高興有來自台灣的朋友，以及許多台灣公司以及美國公司和學者的到來。全球半導體供應鏈具有經濟性，也具有戰略性，能與印尼合作一起努力，很愉快。」

駐印尼代表陳忠在開幕致詞上表示，這是場「罕見且令人感到興奮」的會議，他對於能見證印尼、台灣和美國這3個志同道合的伙伴，能彌合地理和文化差異，在半導體領域開闢合作道路，感到榮幸。

陳忠說：「建立半導體產業生態系需要學術、產業和政府機構共同探討，並藉此提升半導體供應鏈的韌性。」並指出，印尼、台灣和美國在半導體產業合作上扮演不同角色，他舉例，印尼正積極培育半導體人才；台灣在半導體技術上擁有專業知識，並正擴大海外投資；而美國則在晶片設計上處於領先地位。

陳忠說，他樂見來自美國和台灣的科技公司以及來自印尼學術界的專家加入討論，並共同「以創新的方式，應對任何一個國家都無法單獨應對的挑戰」及共同建立一個「滿足當前數位時代及未來需求的（半導體產業）生態系」。

泗水理工學院校長班邦（Bambang Pramujati）則表示，半導體領域是印尼「2045年黃金時代」願景的一環，印尼擁有豐富的自然資源，如矽砂和鎳，是半導體生產所需的成份之一，使用這些資源，印尼將創造可持續且自給自足的半導體產業。

他說：「半導體是個高價值的產業，可以顯著提振印尼經濟。但印尼仍面臨缺乏半導體技術人才的挑戰，因此需要與國際夥伴合作發展半導體產業，例如在該領域已成熟的美國和台灣。」

為期一天的「半導體永續發展」會議共有四場座談會，分別聚焦討論印尼、台灣半導體產業的人才培育、半導體製造循環經濟的實踐、台灣資源永續利用政策、再生能源與循環經濟，以及印尼在半導體製造領域的機會與利基等。會議預計至今天傍晚結束。

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