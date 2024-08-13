「零日攻擊」是綠色軍教片？李遠:政府不會鼓勵拍動亂

「零日攻擊」文化部補助7100萬，遭外界質疑補助「綠色軍教片」。文化部長李遠今天上CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」接受主持人黃光芹專訪，被問到是什麼樣的評估讓文化部決定出資這樣一部「符合政治正確」的題材，而不是讓軍方補助。李遠表示，政府不可能去鼓勵這樣一部講中共打來，台灣發生動亂的影視作品，「一點都沒有政策」，「政府哪裡會笨到出錢拍這個」。他表示，這是民間才會想出的題材，認為「很國際很商業」，但目前大家只看到10集中的17分鐘。

黃光芹訪問時質疑，什麼樣的評估，讓文化部決定出資7千多萬，而「華燈初上」當年只拿到2300萬補助。李遠解釋，「華燈初上」那時還沒有黑潮計畫，這是第一次動用黑潮計畫投資影視作品，總共有11案獲選。這11案中，投資加補助等政府資金加起來最高的占60%，而其中「零日攻擊」獲得的政府資金比率是最少的，只有46%。它雖拿到了一億多的政府的資金，但總成本達兩億多。

李遠表示，此次送黑潮計畫的共有42個影視作品，獲選的11部題材都不同，包括校園片、鬼片等，文策院成立評審團審核，文化部完全不能干預。他自己曾經當了10多年的輔導金評審，「不會得到任何命令說投哪部」。這個時代「每個人的眼睛都瞪得好大」，很難作弊。黑潮計畫的這批評審也已經公布名單了。

李遠指出，「零日攻擊」共有十部電影，由十位導演執導，目前大家所看到的17分鐘，只是10集中的17分鐘。政府不可能鼓勵台海戰爭這樣的題材，「經濟部會喜歡嗎？陸委會會喜歡嗎？」這是只有民間才會想到的題材，因為是是國際會有興趣、有商業性的題材。

有線上聽眾提問，為什麼不拍「和平統一」的題材?李遠表示，如果民間有團體想拍宣揚國軍的823砲戰，「（黑潮計畫）會不過嗎？」問題是沒有人提案。