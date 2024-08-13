藍委挺盧業中任民主基金會執行長 與韓國瑜一起揭黑幕

民主基金會執行長一職懸而未決，有傳言指稱是綠營有意卡關。國民黨立委馬文君表示，民主基金會董事長韓國瑜欲推派的政大國際事務學院副院長盧業中適才適所，民進黨會極力阻擋，就是因為民主基金會長期被當成小金庫，申請補助，舉辦與外交無關聯性的活動，希望兩人未來有機會一起揭開「黑幕」。

馬文君提到，民主基金會執行長一職至今難產，依照章程是由擔任董事長的韓國瑜來提名，而韓國瑜推派的人選為盧業中，無論從何種角度來看，盧都是最適合這個位子的人選。

馬文君表示，民進黨抵制適才適所的盧業中，恐怕是因為民主基金會多年來一直被民進黨當成小金庫，沒為台灣拚到國際地位，卻為綠友友拚到不少位子與經費，如去年1至8月期間，民進黨即申請近千萬補助，舉辦與外交毫無關聯的活動。

馬文君還提到，據外媒報導，日前IPAC在台北的年度高峰會，民主基金會是最大贊助者，若以此推斷，之前有美國前國務卿領公關費來台，是不是也由民主基金會支出？到底這樣的花費還有多少？國人肯定也想知道。