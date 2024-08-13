【重磅快評】「小花媽」參戰高雄 陳其邁想起韓國瑜？

繼民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑表態參選下屆高雄市長，「小花媽」許銘春也有意參戰，賴清德總統的兄弟潘孟安則是熱門人選，菊系、新系、賴系、正國會磨刀霍霍，綠營人選已可組成一支籃球隊，對上單刀赴會的國民黨立委柯志恩，令人不禁想起2018年「韓流」韓國瑜趁亂殺出重圍，高雄市長陳其邁必定終身難忘。

民進黨高雄市長初選內戰宛如一場「神仙大戰」，花媽、賴神、暖男各顯神通。勞動部前部長許銘春與陳菊情比姊妹，2006年陳菊首次參選高雄市長被控當選無效，許銘春就參與辯護，之後甚至出任高雄市副市長。許銘春參選雖然未必代表陳菊意志，但她的「菊系色彩」著毋庸議，包括賴瑞隆、許智傑都與陳菊關係親近，當年陳菊曾在高雄執政12年，菊系人馬如今仍然盤根錯節，這次還有賴系人馬可能出征，在在牽動2026年高雄市長選情。

陳其邁與菊系的愛恨情仇劇情已經足夠出版回憶錄，2005年爆發高捷事件，陳其邁為高雄市代理市長，華磐仲介公司被指控苛刻泰勞，導致群起暴動，時任勞委會主委陳菊接受「大話新聞」專訪脫口說出「有力人士」為華磐撐腰，讓高雄政壇炸鍋，陳其邁和陳菊雙雙請辭，最後陳菊卻入主高雄，成為喊水會結凍的「南霸天」，陳其邁卻因此與高雄市長擦身而過15年。

高捷事件明年滿20周年，菊系人馬正打算班師回朝，即將卸任的陳其邁一定感觸良多，當年往事歷歷在目。「邁盟」如日中天，高雄湧言會也以陳其邁馬首是瞻，陳其邁不僅被視為英系新掌門人、也是下屆閣揆的口袋人選，陳其邁在高雄的人氣和實力，比當年的陳菊有過之而無不及；陳菊2018年卸任前出版「花媽心內話」一書，重提黨內派系心結，陳菊當年曾感慨說，「往事如煙，是非恩怨都已過去」，但隨著「小花媽」許銘春宣布參戰高雄市長，新仇舊恨可能再度浮上檯面。

民進黨2018年高雄市長初選，陳其邁大勝對手、意氣風發，許多人更戲稱陳其邁可以「趴著選、躺著贏」；沒想到最後意外殺出韓國瑜旋風，國民黨不僅在高雄插旗，韓流更席捲全台，陳其邁慘遭滑鐵盧，成為民進黨選舉史上的莫大恥辱。2026高雄市長在即，陳其邁比任何人都知道高雄沒有「躺著選」、「穩贏」這件事，他既要保持行政中立、也要確保民進黨拿下港都，但高雄究竟要交棒給邁系接班人或任憑菊系、賴系取而代之，將攸關陳其邁下一步的政治前途。

高雄掘地三尺綠油油，民進黨把高雄市長視為囊中物，但綠營內鬥愈凶狠，國民黨才愈有機會。韓國瑜當年在一片看衰下當選高雄市長，可能接棒挑戰的柯志恩則已有2022年參選的基礎，兩人今昔處境難以類比，歷史不能重演，韓國瑜更是獨一無二的政治人物，國民黨不論派任何人都不可能再複製「女版韓國瑜」，民進黨也會從錯誤中成長；當民進黨志得意滿、柯志恩必須更接地氣，否則即使綠營鷸蚌相爭，國民黨也未必漁翁得利。