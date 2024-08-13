日本跨黨派議員訪台 石破茂：防範烏克蘭變明日東亞

賴清德總統今上午接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團，他強調，未來將落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、經濟韌性，並與民主夥伴一起努力，撐起「民主保護傘」。眾議員石破茂則說，俄烏戰爭陷入泥淖，還看不到終點，當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞。

賴清德總統今接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團，訪賓一行包括日本眾議員前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周、北神圭朗等，由外交部長林佳龍、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之陪同，前來總統府晉見賴總統。

賴總統在致詞時表示，面對中國崛起、對印太區域和平造成威脅，台灣有決心守護國家安全，也有決心與民主陣營共同維護區域和平穩定。台灣將落實「和平四大支柱行動方案」，第一，強化自己的國防力量，不論是透過國防自主或軍事採購，將打造一支堅強的勁旅，守護國家安全及維護區域和平穩定。

賴總統進一步指出，第二，強化台灣的經濟韌性，除了持續發展經濟，也希望能與日本等民主陣營加強經貿往來。台灣已與美國完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，正緊鑼密鼓進入第二階段談判；也與英國簽署「深化貿易夥伴關係協議」，未來希望能與日本發揮產業互補功能，讓兩國經濟持續進步、更具韌性實力，也希望日本能夠持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

賴總統提到，第三，與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，讓中國極權主義不至於做出錯誤決定。第四，只要在對等尊嚴的前提下，台灣願意和中國進行交流合作，促進雙邊發展。他表示，未來希望與日本等民主夥伴一起努力，撐起「民主保護傘」，守護民主自由的價值，維持區域和平穩定。

眾議員石破茂致詞時提到，此行訪團主要為日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」的成員，長年以來非常關注安全保障及外交等事務，其中幾位也曾擔任過日本防衛大臣、副大臣、外務大臣，以及首相輔佐官等要職。

他認為，這幾年，世界局勢發展並不平靜，尤其最近俄烏戰爭陷入泥淖，還看不到終點。在日本有個說法，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，因此當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞，民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定。