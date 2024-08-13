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日本2大黨9月總裁選舉 外交部：密切注意選情

中央社／ 台北13日電

日本自民黨與立憲民主黨9月底將舉行總裁選舉，因自民黨核心派閥解散，本屆選舉備受矚目。外交部今天表示，台灣與日本各黨都有深厚交往，將密切注意日本選舉。

日本每日新聞報導，日本首相岸田文雄3年任期到9月屆滿，自民黨內推估最早9月20日將進行總裁選舉的投開票；另共同社報導，日本立憲民主黨總裁選舉也將於9月23日登場。

被問及對日本大選的掌握，台灣日本關係協會副秘書長陳志任今天於記者會表示，外交部密切關注日本選舉，但不評論日本內政，也跟日本各黨長期以來都有深厚的交往，尤其是長期執政的自民黨。

此外，總統府1日公布新聘資政名單，前駐日大使謝長廷也在列，任期自民國113年8月1日起至115年5月19日止；總統府6日發出總統令指出，謝長廷免職。

媒體關切，謝長廷已於7日離任駐日大使一職，但新任大使卻仍懸缺。

陳志任回應，駐日大使的派任為總統府職權，若有進一步資訊，將再適時向外界說明，而駐日大使職務目前暫由駐日公使蔡明耀代理。

至於駐法大使吳志中是否會等待帕運結束後才返台接任外交部政務次長，外交部發言人劉永健則回應，吳志中將盡快返台。

外交部 日本

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