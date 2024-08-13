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系統性治水會議 卓榮泰指示優化法規提升承洪韌性

中央社／ 台北13日電

行政院長卓榮泰昨天主持「系統性治水」會議，政院人士今天說，卓榮泰指示因應極端氣候，須透過優化法規、制度、執行面等全面提升承洪韌性，並提醒災後復原目標是原災區不重複致災，及鄰近災區不被殃及。

卓榮泰昨天主持「系統性治水」會議，會中討論系統性治水、災後復建做法以及颱風凱米後續相關檢討，並邀集內政部、農業部、經濟部、公共工程委員會共同研商，就系統性治水進行相關報告，提出未來精進做法。

部會報告時提及，因應氣候變遷所帶來的影響，未來治水政策思維應透過逕流分擔、出流管制、在地滯洪三方面提升土地「承洪韌性」及「流域調適」；在治山防災、水土保持、農田及水產養殖排水方面，則應持續進行流域整體治水，並進行全區整體檢討規劃，改善影響洪水及阻礙水流的相關設施。

政院人士表示，凱米颱風日前夾帶驚人雨勢，部分地區於颱風期間累積雨量甚至大於莫拉克颱風，不過淹水面積已大幅減少，展現中央和地方合作長年推動治水的成效。

政院人士轉述，卓榮泰會中表示，前瞻計畫治理已有成效，但為因應極端氣候仍須持續推動，中央將主動協助地方政府，地方政府也應積極配合。卓榮泰指示，後續須優化法規、制度、執行面等全面提升承洪韌性，加強災前預警、災中保護、災後迅速復原，持續提升台灣防災韌性。

此外，卓榮泰赴中南部和東部勘災時曾表示，將透過「移緩濟急」方式優先支應地方最迫切需要改善或救急部分，政院人士說，未來政府會汲取經驗，提出更好的改善方法，持續精進全台治水工程，至於整體災後復原工作，卓榮泰指示，將朝原災區不重複致災、鄰近災區不被殃及的方向邁進，建立持久有效的復建工程。

凱米颱風 卓榮泰 治水

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