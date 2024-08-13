借鏡俄烏戰爭 日議員石破茂：台日強化區域嚇阻能力

被視為日本下任首相熱門人選的前防衛大臣石破茂今天表示，俄烏戰爭陷入泥淖，在日本有一種說法「今天的烏克蘭是明天東北亞可能面臨的問題」，要努力防範；台灣與日本共享普世價值，在台日合作下，希望能加強區域的嚇阻能力，期待台日兩國的經濟持續發展。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，接見由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪團，訪團由眾議員、日本前防衛大臣石破茂及眾議員、前外務大臣前原誠司擔任共同團長。

石破茂致詞表示，這次訪團由日本跨黨派組成，主要是25年前成立的「思考日本安全保障議員之會」的成員。

訪團成員長年關注安全保障及外交等事務，有幾位曾任防衛大臣或副大臣，或是擔任過外務大臣或副大臣及總理輔佐官等要職。當年成立時，剛好是冷戰結束，大家都樂觀期待世界即將邁向和平，但從這幾年發展來看，完全不是那麼一回事。

石破茂指出，最近俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭陷入泥淖，不知何時會結束。在日本有一種說法「今天的烏克蘭是明天的東北亞可能面臨問題」，所以當務之急就是要讓「今天的烏克蘭不會變成明天的東北亞現況」，要努力防範。

石破茂說，因為當年無法提升嚇阻能力，所以造成今天俄烏戰爭慘況。賴總統剛剛也提到有志一同的國家要加強、提升嚇阻能力，這樣才能維護區域的和平以及穩定。

石破茂提到，總統慰問日本的地震災情並說台灣願意給予援助，他身為日本國民，也藉此表達感謝。台灣近幾年也發生地震，天災頻仍是台灣跟日本共同面臨的問題。

他說，在台灣發生災情時，整個受災地區人民都能遵照政府的指示，政府救災迅速的程度，日本人民看到電視畫面都感到非常驚訝與佩服。在非常短的時間內，有貨櫃車把相關物資拉到災區去，還有搭帳棚、簡易的廁所等，都在非常短的時間內就備齊。

石破茂表示，台灣與日本共享普世價值，在台日合作下，希望能加強區域的嚇阻能力，尤其是台日兩國的經濟能持續發展，為兩國人民打造安全、安心，可以生活、居住的環境。