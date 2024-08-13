賴總統盼美國會早日完成立法 解決台美雙重課稅問題

總統賴清德今天接見美國聯邦眾議員訪團表示，面對集權主義的擴張，台灣非常期待能跟美國加強合作，維護台海和平穩定，也期盼美國國會能夠早日完成相關立法，解決台美雙重課稅問題，一起強化雙向投資和產業合作。

總統賴清德上午接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯：史崔珂蘭）率領民主黨議員團，訪團成員包括眾議員布朗莉（JuliaBrownley）、德田（Jill Tokuda）、克勞基特（JasmineCrockett）及所屬幕僚。

賴總統致詞表示，非常歡迎來訪，以行動展現對台美關係、對台灣的大力支持，他要特別感謝訪團成員分別以連署、決議案以及發布推特等方式，肯定台灣的民主表現。

總統說，台灣和美國共享民主自由的價值，過去幾年來，台灣、美國、日本和澳洲共同推動全球合作暨訓練架構（GCTF），持續擴大規模，凝聚更多國家的力量，共同面對全球性議題。

賴總統表示，當前面對集權主義的擴張，台灣非常期待能夠跟美國加強合作，維護台海的和平穩定，他與日本國會議員訪問團見面時再次強調，台灣會跟民主夥伴一起努力，撐起民主保護傘，也期待在訪團的支持之下，台灣和美國持續加強合作，為全球民主、和平、繁榮的發展做出更多貢獻。

總統說，台海安全攸關全球穩定和繁榮，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢、維持現狀，也將持續推動國防改革，提高國防預算，提升國防實力，並且跟全球夥伴維持密切合作，努力維護和平。

賴總統提到，近年來，台美在各領域不斷深化夥伴關係，他要感謝史垂克蘭、德田積極推動今年度的國防授權法案，納入許多協助台灣強化防衛能力的倡議，並且持續增加對印太地區的投資。

總統也說，要感謝美國眾議院推動美台快速減免雙重課稅法案，期盼美國國會能夠早日完成相關立法，解決台美雙重課稅問題，一起強化雙向投資和產業合作。

史垂克蘭致詞表示，台美之間有許多共享的價值，都非常熱愛民主、重視人權、公民權利、女性權利，也都有能力可以在公平公正的選舉當中投下自己神聖的一票，且同樣重視LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的權利。

史垂克蘭說，美台的對話常常是有關經貿合作的機會及國防安全等，希望能提升嚇阻能力，因為都不希望來自對岸的侵略行為造成任何美國需要介入的爭端，美台都希望能嚇阻這樣的事情發生，所以必須要投射出力量，而且也要展現團結。

她表示，美台間的夥伴關係非常強健，但世界上還是有其他對手試圖破壞美台民主，他們使用假訊息及介入美台的選舉，希望可以破壞盟友關係，「但我們不會接受這些對手這麼做，我們會站在一起，美國和台灣和世界上其他民主國家會持續提倡民主自由等價值」。希望透過這次訪團行程，表達和台灣站在一起。