林郁婷印度世錦賽銅牌國光獎章 卓榮泰：最快速度補發

巴黎奧運閉幕，女子拳擊選手林郁婷奪得金牌，行政院長卓榮泰表示，林郁婷在去年新德里國際拳擊世界錦標賽遭國際拳總取消銅牌，導致她無法獲得國光獎章的獎勵，他已經請教育部擬定專案恢復林郁婷的獎勵，並且依規定發給林郁婷國光獎章和國光獎金90萬元。卓榮泰並說，將在最短時間內提出體育暨運動發展部的具體籌備進度。

巴黎奧運閉幕，女子拳擊選手林郁婷承受性別質疑壓力奪得金牌，同時面對國際間霸凌事件也表達不需要提出法律訴訟，行政院長卓榮泰表示，林郁婷個人面對這麼大的壓力，在法律途徑上做出了選擇，政府予以尊重，也看到林郁婷堅定和柔情的一面，她已經用行動證明證明她戰勝了自己、也戰勝了全世界。

卓榮泰並說，去年新德里國際拳擊世界錦標賽，林郁婷的銅牌遭到國際拳總取消，也因此不能獲得國光獎章的獎勵，這次巴黎奧運中，國際奧會已經取消了隊國際拳總的認證，因此國家也要恢復林郁婷去年因為國際拳總不當取消的名次，他已經請教育部擬定專案即刻恢復，並且依規定發給林郁婷國光獎章和國光獎金90萬元，這是國家和人民對林郁婷常年在國際賽事優異表現的感謝與肯定。

卓榮泰並表示，在運動賽事後，國家要進入下一個用政策和具體行動支持體育和體育人的階段，政府會在最近的時間內，提出體育暨運動發展部的籌備狀況以及具體的籌備進度。