奧運奪金拳手林郁婷返台 蘇巧慧：政院恢復世錦賽獎勵

奧運拳擊金牌選手林郁婷今返台，立委蘇巧慧今於臉書表示，行政院已宣布恢復林郁婷去年世錦賽應有的獎勵。她說，林郁婷2023年征戰世錦賽竟遭到國際拳擊總會取消獎牌，對林郁婷是莫大打擊，自己多次和行政院、教育部溝通協調，多方奔走努力政府將以專案正名林郁婷長期成就，恢復發給2023年世錦賽的國光獎章及獎金90萬元。

蘇巧慧說，林郁婷在2018、2022年打下世錦賽金牌，2023年再次征戰世錦賽，雖然在4強止步但仍榮獲銅牌，沒想到後來竟遭到國際拳擊總以莫名理由取消獎牌，這無疑是對郁婷莫大的打擊。

當時不僅要求體育署盡快確認情況、提供林郁婷協助，也要求教育部再次安排同樣檢測，檢測結果確認均符合國際參賽規定，但很遺憾當時的國際拳總對台灣的發函澄清和抗議完全漠視，導致國內國光獎章與獎金的發放依規定也無法進行。

而在這次奧運殿堂上，終於看到國際奧會不但取消了國際拳總認證，並且多次公開聲明、證明郁婷參賽資格完全沒問題，奧會主席更親自在記者會上重申林郁婷的資格 沒有任何問題，郁婷就是實實在在的奧運金牌。

所以多次親自和行政院、教育部溝通協調，希望能以最實際的作為讓郁婷感受國家的支持。在多方奔走努力之下，政府將會專案正名林郁婷長期的榮光與成就，恢復發給2023年世錦賽的國光獎章（第二等第三級）及獎金90萬元。代表政府一定會是台灣運動選手最堅強的後盾。

蘇巧慧說，和林郁婷、曾自強教練從2016年認識以來，從一位菜鳥立委成為今日服務將近10年的第三屆立委，林郁婷也從當年的鶯歌拳擊好手，成為今天的台灣之光、世界金牌。見證彼此的成長，也互相為對方打氣加油，平時各自努力展翅飛翔，但風雨來時一定都在彼此身邊。