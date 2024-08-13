巴黎奧運／賴總統指示F16伴飛 歡迎台灣英雄榮耀歸國

巴黎奧運圓滿落幕，我國代表團選手摘下2金、5銅佳績。最後一批返國選手於13日清晨返抵國門，賴清德總統特別指示比照東京奧運，派出三架F-16戰機伴飛，護送班機返國，並在領空施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來。

我國代表團選手已陸續返國，據了解，今晨抵台的人數為最大團。本班機長榮航空BR88，於巴黎當地時間12日上午11時20分起飛，於台灣時間13日清晨7時10分降落，包括拳擊國手林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等，以及田徑選手「台灣最速男」楊俊瀚、彭名揚、「桌球一姐」鄭怡靜都在班機上。

我國選手於本屆巴黎奧運拿下2金、5銅，為台灣參加奧運史上次佳成績，林郁婷為台灣摘下首面奧運拳擊金牌，更是寫下歷史新篇章。不只參賽運動員，賴總統也多次向由教練、醫生、物理治療師、運動防護員及行政人員組成的後勤團隊表達誠摯感謝。

因此，賴總統特別指示在飛航期間，由空軍派遣三架F-16戰機伴飛，感謝台灣健兒優異表現為國爭光，同時謝謝全體工作人員的辛勞付出。空軍也以安全考量為最優先前提，全力達成任務，代表全體國人傳達對奧運代表團的感謝。