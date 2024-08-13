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巴黎奧運／賴總統指示F16伴飛 歡迎台灣英雄榮耀歸國

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
賴總統特別指示派出三架F-16戰機伴飛，護送班機返國，並在領空施放熱焰彈。圖／總統府提供
賴總統特別指示派出三架F-16戰機伴飛，護送班機返國，並在領空施放熱焰彈。圖／總統府提供

巴黎奧運圓滿落幕，我國代表團選手摘下2金、5銅佳績。最後一批返國選手於13日清晨返抵國門，賴清德總統特別指示比照東京奧運，派出三架F-16戰機伴飛，護送班機返國，並在領空施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來。

我國代表團選手已陸續返國，據了解，今晨抵台的人數為最大團。本班機長榮航空BR88，於巴黎當地時間12日上午11時20分起飛，於台灣時間13日清晨7時10分降落，包括拳擊國手林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等，以及田徑選手「台灣最速男」楊俊瀚、彭名揚、「桌球一姐」鄭怡靜都在班機上。

我國選手於本屆巴黎奧運拿下2金、5銅，為台灣參加奧運史上次佳成績，林郁婷為台灣摘下首面奧運拳擊金牌，更是寫下歷史新篇章。不只參賽運動員，賴總統也多次向由教練、醫生、物理治療師、運動防護員及行政人員組成的後勤團隊表達誠摯感謝。

因此，賴總統特別指示在飛航期間，由空軍派遣三架F-16戰機伴飛，感謝台灣健兒優異表現為國爭光，同時謝謝全體工作人員的辛勞付出。空軍也以安全考量為最優先前提，全力達成任務，代表全體國人傳達對奧運代表團的感謝。

空軍是在西南面待命，清晨5時17分時迎接任務機起飛。當長榮班機進入ADIZ、進管後，任務機就保持在班機左右兩側間隔1500呎處，與機長溝通確認安全無虞後，即投放火焰彈歡迎台灣英雄，並持續伴飛，清晨6時11分時，專案迎接任務圓滿達成。當軍機伴飛、熱焰彈施放時，第一時間機艙內爆出熱烈歡呼聲，選手們也一邊觀看F16伴飛，一邊拿出手機拍照及攝影，留下感動一刻。

巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷一邊觀看F16伴飛，一邊拿出手機拍照及攝影。圖／總統府提供
巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷一邊觀看F16伴飛，一邊拿出手機拍照及攝影。圖／總統府提供

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