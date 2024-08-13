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大進滿88號4船員今獲釋 林炳坤：鄉親有難能幫上忙「也應該啦」

聯合報／ 記者王勇超王昭月／澎湖即時報導
澎湖籍漁船大進滿88號。圖／讀者提供
澎湖籍漁船大進滿88號。圖／讀者提供

澎湖籍漁船大進滿88號遭中共海警扣押，適逢金門釣客等案斡旋階段，好事多磨，期間包括陸委會、海基會、海協會低調噤聲，靠澎湖海峽兩岸交流協會前後任理事長林炳坤、陳雙全澎湖縣議長陳毓仁父子等人居中協商，雖然船長與漁船仍被扣押，但今天終於讓4船員獲釋。自力救濟過程，點滴在心，林炳坤說，身為一個澎湖人，鄉親有難能夠幫得上忙，「也應該啦」。

大進滿88號7月2日在金門海域海域捕撈小管時，疑因越界遭中共海警船強行登檢，並將船上包括台籍洪姓船長、丁姓船員及印尼籍3名漁工共5人，連人帶船押往福建泉州的圍頭港。

案發後，陸委會與海基會與陸方溝通，希望陸方勿用政治因素處理此事。澎湖政壇與民間人士展開營救，縣長陳光復、立委楊曜、前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、陳雙全之子澎湖縣議會議長陳毓仁等人，都透過各方管道試圖營救，由於洪姓船長有高血壓、糖尿病等慢性病，一度傳出家屬希望能到大陸探視及送慢性病藥。

金門0214陸船翻覆事件落幕後，今年3月17日與友人出海釣魚，因霧迷航被中共海警船救起的金門胡姓釣客，被陸方扣留調查近5個月，本月7日上午由國民黨立委陳玉珍陪同家屬一同赴大陸廈門將人接回。

在金門0214與胡姓釣客事件解決後，大進滿88號事件在林炳坤、陳雙全等人私下以民間身分投入協調後，終於傳出好消息。今天上午丁姓船員與3名印尼漁工獲釋，搭小船到海峽中線，由大進滿船隊另艘「大進滿96號」接回澎湖，洪姓船長及漁船將待裁罰確定再釋放。

林炳坤說，這次與大陸有關單位會談順利，敲定分二梯釋回，4個船員今天10點半上船，送到海峽中線由澎湖漁船接駁回，100海浬航程，返回澎湖估計晚間7、8點，會在馬公報關入港。他個人送完船員離境就走，到金門循小三通回高雄，至於船長罰款底定後，應可盡快釋回，此事需遵照兩岸法律。

林炳坤表示，今天會帶船長女兒探視船長，據知船長身體健康沒什問題。談及此次介入協商心境，林炳坤說，自己年紀都一大把，身為一個澎湖人，鄉親有難能夠幫得上忙，也應該啦。

澎湖縣 金門 陳雙全

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