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「小花媽」許銘春2026傳選高雄市長 知情人士：近期對外說明

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
勞動部前部長許銘春傳將角逐2026高雄市長選舉。圖／本報資料照
勞動部前部長許銘春傳將角逐2026高雄市長選舉。圖／本報資料照

有「小花媽」之稱的勞動部前部長許銘春最近頻在高雄家鄉走動，傳將投入2026民進黨高雄市長初選，許銘春身邊知情人士表示，許近期會對外說明。

民進黨2026高雄市長初選一戰，愈來愈多人選浮上檯面，已表態的有立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆，勞動部前部長許銘春投入參選的消息，傳聞許久，近日漸明朗化。

許銘春畢業於台大法律系畢業，在高雄長期擔任律師，監察院長陳菊2006年當選市長時，被國民黨對手黃俊英提出當選無效訴訟，陳菊即委認許銘春辯護。之後並被延攬進市府擔任新聞處長、法制局長、副市長，與陳菊情比姊妹，被暱稱「小花媽」，2018年進賴清德內閣團隊擔任勞動部長，是任期最長的勞動部長。

據了解許銘春今年520卸任勞動部長後，並未完全淡出政壇，而在高雄積極拜會各產業、職業工會，日前接受快樂聯播網「快樂聊時事」節目接受市議員張博洋專訪，強調把勞工當家人，未來要爭取高雄市民認同，勞工會是最堅實靠山，言談透露參選蛛絲馬跡。

許銘春脾氣軟、酒量好、歌喉佳，在陳菊「牽成」下，轉戰政壇，做到中央部會首長，在民進黨內現行表態角逐下屆高雄市長的人選中，最具政務經驗。許銘春尚未正式對外表露參選與否，但昨日已建立媒體群組，身邊人士表示，「部長」近期就會對外說明。

勞動部 許銘春 高雄市

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