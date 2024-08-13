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郭智輝籲支持撥補台電降低漲電價機率 藍委：鬼月出來嚇人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
經濟部長郭智輝昨天表態，若國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不高」。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝昨天表態，若國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不高」。圖／聯合報系資料照片

經濟部將在9月召開電價費率審議會。經濟部長郭智輝昨天表態，若國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不高」。國民黨立委立法委員許宇甄批，農曆七月（鬼月）才開始，郭智輝就急忙出來嚇人，甚至「要脅」立法院通過千億補助款，電價才會不調漲。政府近期在水電價問題上的決策，已暴露出綠營錯誤的能源政策所帶來的影響有多嚴重。

許宇甄說，郭智輝不僅談到電價，近期也在活動上提及水價已有20幾年沒有調整，難以反應成本，台水正在準備調漲水價相關方案。賴清德總統放任郭智輝執行水、電雙漲政策，完全不顧7月消費者物價指數（CPI）年增率2.52%，攀升至近5個月高點，已連續第3個月超出2%警戒線，賴清德成了現代晉惠帝，只顧自己，不懂人民。

許宇甄表示，前總統蔡英文曾兩度保證「10年之內不會有大幅度調漲電費的可能」。結果，蔡政府的八年任內，電費調漲了4次，漲幅高達35%；賴清德就職不到100天，經濟部長郭智輝就拋出水電雙漲說法以測風向，讓人質疑賴政府的誠信和能力。台灣仍在承受通貨膨脹持續飆升的痛苦，賴政府竟還火上加油，民眾苦不堪言，名符其實成了讓全民「A哀」的政府。

許宇甄認為，郭智輝不應拿電價調漲作為籌碼，要脅立院通過1000億元追加預算，如此顯示電價審議會根本不具獨立性，漲價與否都是經濟部決定。台電自2022年起，每年發生2000多億元虧損，問題的根源在於政府對能源政策的錯誤指導及對電價審議的政治操控，才使台電累計虧損近4000億元。

許宇甄批評，荒謬的是，郭智輝接受採訪時表示，水價已有20幾年沒有調價，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映成本」。這種說法相當諷刺，因為實質經常性薪資已連續3年負成長。官員們只看到水價沒有漲，卻不提一般上班族、受薪階級的實質薪資不斷倒退，也對物價及通膨屢創新高，視而不見。政府應回歸專業，制定合理能源政策，提升電價審議獨立性，確保民生用電穩定、公平性，才可真正解決能源問題。

台電 郭智輝 電價

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