政府不屑大陸新核能技術？ 洪孟楷：符合國際標準都應參考

賴政府自上任以來，擁核、反核立場常讓外界霧裡看花。行政院長卓榮泰談到中國大陸已使用的第四代核電，說台灣要與世界先進國家的技術跟認證來做連結，中國大陸的人權價值跟人命的安全係數跟台灣不盡相同，不要讓大陸標準來當作借鏡。國民黨立委洪孟楷今說，只要任何國家符合國際標準的檢驗以及成熟的商轉技術，都應該參考。

針對卓榮泰說法，洪孟楷說，他記得過去民進黨好像不是這樣講，當時要討論能源政策，要務實看待的時候，民進黨都是鐵板一塊，甚至覺得2025非核家園就是民進黨的神主牌，曾幾何時民進黨已悄悄轉彎？即便態度轉彎，還不准別人講他們轉彎，民進黨政府要能有充足的能源，又要把核能納進來思考卻又不敢承認，這不是務實的態度跟做法。

洪孟楷提到，能源是選擇，大家要共同面對，但絕對不是用民粹式或政治意識形態式的思考。環境部長彭啟明也說「核能只是大象的一條腿」，有看過三條腿的大象嗎？如果說現在有四條腿，各個能源的發展都可以來思考，但民進黨過去就是硬生生把大象其中一條腿，也就是核能這條腿切斷了，這樣還希望這個台灣穩健的大象能夠穩步向前嗎？

洪孟楷指出，在這節骨眼上，民進黨政府應好好的面對自己，面對台灣所面臨到的能源問題，應該開誠布公跟國人來說明，到底未來方向何去何從。國際上的新知識、新技術都應參考，只要任何一個國家有符合國際標準的檢驗以及成熟的商轉技術，都應該參考，這才是開大門走大路，也是台灣跟國際接軌的最好方向。