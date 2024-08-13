民進黨欲開臨時會過NCC委員人事 洪孟楷：算重大事件嗎

民進黨立院黨團今日商請立法院長韓國瑜就考試委員人事案、NCC委員人事案進行協商。國民黨立院黨團書記長洪孟楷點出，要開臨時會有2前提，要有4分之1委員連署提案，臨時會要討論什麼重大民生法案，依法開臨時會要有重大事件發生，人事到期是重大事件嗎？他也說，臨時會並不會討論選罷法修法，外界勿再揣測。

洪孟楷說，昨天下班前收到明日上午10時半要針對民進黨團提出的兩個人事案協商，大家現在不是癥結在什麼時間協商，而是為何民進黨休會期間才要協商？上個會期時，民進黨從未發出這樣的通知。

洪孟楷表示，要不要開臨時會處理才是現在國人關心的重點，國民黨團已表態不會為了民進黨政府的人事案召開臨時會，民進黨團若要開臨時會，要有4分之1委員連署，目前為止民進黨也沒有提出4分之1委員連署，臨時會議題看起來就是打假球。不希望變成是互相在放話。

洪孟楷指出，有民進黨團三長、幹部說，因之前有默契在正式會期時不處理人事，要來臨時會處理。他特別回去詢問，包括他自己本人，國民黨團三長從頭到尾沒有這樣子跟民進黨的溝通、承諾，要問民進黨的幹部是跟誰溝通、跟誰有承諾？國民黨團過去沒有聽到這樣的請求，也沒有承諾過任何事，希望各朝野黨團各有自己的政治立場，但不用這樣的放話或甩鍋，尤其是人事部分，請民進黨不要再憑空捏造。

洪孟楷強調，針對人事只有一個原則，專業審查，嚴格把關，要為中華民國找出最適當的人，不論是考試委員人事或是NCC委員人事，一定會用專業審查、嚴格把關的態度做審查，這點是基本底線。

洪孟楷進一步說明，開臨時會要有兩個前提，第一是要有4分之1委員連署提案，第二是針對臨時會要討論什麼重大民生法案。針對幾個民生法案都有盤點，並沒有盤點選罷法，所以各界不用質疑或揣測，國民黨是否要利用臨時會做選罷法修法，在這次討論中不會把選罷法修法放入。

洪孟楷總結，還是要直球對決，到底有何現在非開臨時會不可的理由？不管是憲法、立法院職權行使法都有明確規定，當有重大事件發生，得由4分之1委員來召開臨時會，人事到期不是早就可以預期到的事情嗎？這算是突發的重大事件嗎？這點要請民進黨團向國人說明清楚。